«الطموح» يشارك في «ماراثون جدة»

دوليه

توجه وفد نادي الطموح الرياضى الى السعودية للمشاركة فى بطولة الماراثون والواكاثون التي ينظمها مركز العون بجدة خلال الفترة من 15 الى 21 ديسمبر الجارى. ويترأس الوفد رحاب بورسلى رئيس مجلس ادارة نادى الطموح وعضوية هدى الخالدى نائب الرئيس وحنان الزايد مساعد المدير الرياضى و7 لاعبين ولاعبات هم سيف المطيرى وحسن سمير وسليمان الناصر وبدر السويدان وايمان الخالدي وآيات الطليحى ومريم ذياب. وصرحت رحاب بورسلى ان «هذه المشاركة تأتى ضمن اجندة المشاركات الخارجية للنادى فى المحافل الاقليمية والدولية لمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية لاسيما وان البطولة تعد بمثابة مهرجان متكامل يشتمل على عدد من الانشطة الثقافية والفنية المصاحبة وبرامج المواهب التي سيشارك فيها نادى الطموح بعدد من الفقرات الفنية». وقدم رئيس مجلس ادارة نادى الطموح الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها لأنشطة النادى والمشاركة فى البطولة وجريدة الأنباء الشريك الإعلامي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمى للبطولة واولياء الامور وادارة الطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية وكافة الجهود المساهمة فى الارتقاء بمسيرة النادى لتمكينه من آداء رسالته على الوجه الاكمل نحو ابنائنا من ذوى الاعاقة الذهنية.

