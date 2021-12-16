أموال الاستثمار الرياضي

محلية

خلال ايام عقدت صفقات تجارية استثمارية ناجحة من قبل النادي العربي والاتحاد الكويتي لكرة القدم كانت بمثابة رسالة واضحة للحكومة بأنه عندما يديرون الاهالي (المتطوعون بالرياضة) التفوق عليهم في ادارة الرياضة بهذا الاسلوب فهذا من شأنه ان يساعد الحكومة في عملية تقليل الميزانيات المخصصة لهم ودعمهم مستقبلا... فقد قال رئيس النادي العربي في احد تصريحاته السابقة بأن الاندية تستطيع ان تدير نفسها من غير اي دعم حكومي مستندا على قدرة الاندية باستغلال اراضيها في حفز القطاع الخاص للتعاون والشراكة مع بعض في ايجاد دخل اضافي للنادي او الاتحاد (مثل ما حدث باتحاد التنس) ومن جانب اخر يستغل القطاع الخاص مواقع الاندية المميزة في تسويق منتجاته بأسلوب تجاري وتسويقي اخر غير المألوف في ان يكون مقرهم بالاسواق التجارية.... انا شخصيا ابارك للعربي واتحاد القدم هاتين الصفقتين اللتين بالتأكيد ستدعم انشطتهم الرياضية مستقبلا.

الى هنا اكتفي بهذا القدر من الثناء وادخل في الجد والصراحة المتناهية في هذا الموضوع المالي الذي من شأنه ان يجلب الشبهات في بعض الاحيان على مثل هذه العقود الخيالية والتي تحدث لاول مرة بمثل هذه المبالغ... فقد نال العربي الكثير من الشائعات الساذجة والتي تنم عن اعتراضات ومضايقات لاي انجاز يحققه النادي في هذا المجال... ولا احب ان ادخل في التهم التي وجهت لادارة النادي بهذا الخصوص لعلمي أن ما حدث كان بوجود وادارة هيئة الرياضة وبعض الادارات الحكومية وقت اجتماع فتح المظاريف والمزايدة على السعر النهائي... وكذلك وجهت للاتحاد انتقادات في النشاط التجاري المزمع اقامته (فندق ومول) وان هذه منطقة سكنية.... الخ. اعتقد ان اهم موضوع في هذا الامر تجب متابعته هو كيفية التصرف في الاقساط الشهرية التي ستدخل النادي (180 الى 200 الف دينار شهريا تقريبا) على ما اظن... فيجب على النادي ان يبدأ نظاماً ادارياً جديداً يتماشى مع ميزانيته الجديدة سواء في عدد الالعاب التي يحتضنها أو جودة الخدمت التي سيقدمها للفرق الرياضية من مدربين ومحترفين ومكافآت... الخ. فأنا اعلم أن قانون الاستثمار اشار الى بعض النقاط التي توضح طريقة توزيع الاموال بنسب متفاوتة على امور النادي المتنوعة... وهذه فكرة جيدة ولكنني اعتقد بأنها يجب ان تكون استرشادية واختيارية وليست اجبارية لان كل ناد له نشاط وطموح وتخطيط لاستغلال هذه الاموال بأسلوب فني او اداري يناسب امكاناته وقدراته وتطلعاته فما يحدث بالنادي العربي لا يحدث في نادي السالمية او الصليبخات... الخ. فعلى ادارات الاندية التي ستتبع نفس الاسلوب في توقيع مثل هذه الصفقات الاسترشاد بأصحاب التخصص (في كل مجالات الاستثمار والادارة والمال لوضع برنامج زمني لكيفية استغلال هذه الاموال لتطوير النادي رياضيا حتى ترتقي الرياضة الى اعلى المستويات.. على مستوى الاندية (اولا) ومن ثم على منتخباتنا الوطنية.... والله من وراء القصد.

