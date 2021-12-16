«الكُرة»: زيادة مخصصات الحُكّام وفق المتاح.. ويستحقون أكثر

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ناشد اتحاد الكرة الحكومة ومجلس الامة الالتفات إلى الحكام وانصافهم والعمل على زيادة بدلاتهم وحوافزهم في المستقبل وبأسرع وقت ممكن وذلك بعد أن توصل الاتحاد إلى حل لأزمة «الإضراب» الذي كان الحكام ينوونه مع انطلاق الجولة الخامسة من الدوري (أمس).

ويأتي تراجع الحكام بعد الاتفاق على زيادة المكافأة المخصصة للحكام الدوليين إلى 100 دينار في المباراة بعد أن كانت 45 ديناراً فقط على أن يتكلف اتحاد الكرة بالزيادة البالغة 55 ديناراً للمباراة.

وكان عدد من الحكام هددوا بالإضراب إذا لم يوافق الاتحاد على مطالبهم المتمثلة في زيادة المخصصات المالية لهم، وعدم إسناد مباريات الدوري إلى حكام خارجيين، لكن الحكام تراجعوا عن الشرط الأخير كما قبلوا بمبلغ أقل مما طالبوا به.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان نشره في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسألة تسوية مخصصات الحكام سلكت طريق الحل، بعد اقرار استراتيجية تطوير قطاع الحكام في الاتحاد حيث ترضي الاستراتيجية جميع الأطراف من الناحية المنطقية. واهاب المجلس بالحكام بقيادة منافسات الجولة المقبلة من الدوري للدرجتين الممتازة والأولى، وتحكيم العقل والمنطق لما فيه مصلحة اللعبة وعدم عرقلة مسيرة الدوري، في موسم حافل ومزدحم بروزنامة محلية وخارجية للمنتخبات الوطنية والاندية.

وشدد على أن المجلس يتفهم ظروف ابناء اللعبة وفي مقدمتهم الحكام، وهو بطبيعة الحال اكثر الحريصين على مصلحة المذكورين وهم جزء اساسي من كرة القدم الكويتية، مشيرا الى ان رفع المخصصات بالمبالغ والشكل الذي تم فيه اقراره، جاء وفق ما هو متاح ماديا بالنسبة للمجلس وعلى قدر الامكانيات التي يستطيع الاتحاد تحملها. كما افاد المجلس ان المخصصات التي تم اقرارها، منطقية، رغم أن الحكام يستحقون اكثر من ذلك.

وقرر مجلس الادارة توجيه الشكر والتقدير للاعضاء السابقين خالد الشمري وفهد المطيري وعلي الديحاني وذلك على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم بالاتحاد.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الشيخ احمد اليوسف وصبيح ابل «نائبا» وعضوية جواد مقصيد وعبدالعزيز حمادة ويوسف سويد ومعضد العجمي ود. عبدالمجيد البناي.ووافق مجلس الادارة على توصية اللجنة الفنية بتقليص عدد المحترفين الاجانب من 5 الى 4 ابتداء من الموسم المقبل.

