فليطح للاعبي «أزرق الطائرة»: ثقتنا بكم كبيرة

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تفقد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح تدريبات منتخب الكرة الطائرة أول من امس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله استعدادا لدورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل.

ورافق فليطح في زيارته رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب وامين السر العام عبدالله الغرير وامين الصندوق خلف الهاجري وعضو مجلس الادارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس ومدير المنتخبات الوطنية محمد القطان وأعضاء الجهازين الفني والاداري.

وتأتي زيارة فليطح لمؤازرة اللاعبين وحثهم على بذلك بذل اقصى مجهود ممكن لرفع اسم الكويت عاليا في الدورة. وطالب فليطح في كلمته اللاعبين بتقديم مستوى يليق باسم الكويت خلال الدورة الخليجية، وقال «ثقتنا بكم كبيرة ونطمح إلى الظهور بالشكل اللائق، لديكم تاريخ عريض ومشرف على المستوى الخليجي والاقليم، نأمل في المحافظة عليه واسعاد الجماهير».

واضاف فليطح : «اطمح ان ينعكس التطور الملحوظ في مستوى الدوري المحلي على المنتخب، واتمنى ان يكون معسكر الأزرق ناجحا في صربيا وان يستفيد منه الجميع ويسهم في تطوير وارتفاع مستوى اللاعبين» مؤكدا أن الهيئة حريصة على توفير كل متطلبات الاتحاد وبرامجه لاعداد المنتخب بالشكل الامثل.

بدوره اعرب الشبيب عن سعادته بهذه الزيارة وقال: «ان زيارة مدير عام الهيئة تعتبر دعما كبيرا للمنتخب ولاعبيه والاتحاد بشكل عام»، مضيفا ان «المنتخب شبه جاهز فنيا وبدنيا بسبب المنافسات القوية التي خاضها اللاعبون في الدوري المحلي، ومعنوياتهم عالية جدا ونطمح في الظهور بالمستوى الذي يليق باسم وسمعة الكويت في البطولة».

من جانب آخر، غادر وفد «أزرق الطائرة» أمس متجها الى صربيا لإقامة معسكر خارجي هناك لمدة 21 يوما استعدادا للبطولة الخليجية. ويترأس الوفد عضو مجلس الادارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس ويتكون من مدير المنتخبات محمد القطان ومحمد البلوشي اداريا والمدرب الصربي الكسندر سافنيتش ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني والاحصائي عبدالله طالب بالاضافة 16 لاعبا هم «عبدالناصر العنزي، عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، مبارك عبدالهادي، مشعل العمر، راشد عنبر، عبدالله بوفتين، عذبي مالك، عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، ابراهيم موسى، عبدالرحمن العتيبي، يعقوب عدنان، يوسف كابد، سلطان احمد». ومن المقرر ان يخوض المنتخب خلال المعسكر 7 مباريات ودية.

