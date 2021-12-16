«الألعاب الشتوية» يواصل تحضيراته لـ«الخليجية»

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يواصل نادي الألعاب الشتوية استعداداته الفنية والتنظيمية لاستضافة منافسات لعبة الهوكي على الجليد المدرجة ضمن ألعاب دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقرر إقامتها في البلاد يناير المقبل لضمان انجاح هذا المحفل الخليجي الكبير. وقال أمين سر النادي مشعل فليطح إنه على الصعيد الفني فإن النادي وضع خطة اعدادية مناسبة للاعبي المنتخب للدورة استعدادا للتنافس على احراز المركز الأول في هذه اللعبة التي تقام لأول مرة في هذا التجمع الرياضي الخليجي اذ يعسكر المنتخب حاليا في تركيا. وأضاف فليطح أن «أزرق الهوكي» سيواصل تدريباته القوية بالنادي عقب العودة من المعسكر الخارجي وقبل الدخول بمعسكر داخلي قبيل انطلاق مسابقات الدورة معتبرا ان منافسات الدوري الوطني لهوكي الجليد التي نظمها النادي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين كان لهما دورا في تهيئة وتجهيز اللاعبين فنيا ولياقيا. وعلى الصعيد التنظيمي أوضح أن النادي يقوم حاليا بتجهيز صالة عجيل العجران في منطقة بيان لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم من جميع النواحي إذ عمد لعمل صيانة شاملة لأرضية الملعب الثلجي وتخطيطه بحسب التعديلات الجديدة للاتحاد الدولي لهوكي الجليد كون أن المسابقة تقام تحت إشرافه. وذكر أن النادي قام بتوفير سيارة أخرى لتنظيف الثلج بين أشواط المباريات وإنشاء صالة لكبار الشخصيات لاستقبال المسؤولين الرياضيين وضيوف الكويت بالإضافة إلى تطوير مدرجات الصالة لاستقبال الجماهير وكذلك تجهيز المنصة الرئيسية.