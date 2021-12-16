مواجهتان في «سلة الأولى»

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يلتقي العربي مع منتخب الشباب في الـ 05:30 مساء اليوم، والتضامن مع الساحل في الـ 07:30 على صالة نادي الساحل ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة. ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة يأتي بعده النصر واليرموك بـ 11 نقطة لكل منهما، ثم الصليبخات 8 نقاط، والشباب 7 نقاط، والتضامن والساحل 6 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر الوصيف نظيره خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حساب النقاط. وبما أن مواجهات منتخب الشباب لا تعتبر رسمية ولا تدخل ضمن حساب النقاط فأن الجهاز الفني للعربي يسعى إلى اشراك جميع لاعبيه البدلاء للوقوف على مستوياتهم ومدى جاهزيتهم لمواصلة المنافسة على لقب البطولة. ويقدم العربي مستويات متميزة في الفترة الأخيرة وضعته على رأس الترتيب. وفي المباراة الثانية يأمل الصليبخات في تحقيق انتصار جديد يضعه ضمن فرق المقدمة ويدفع به إلى دائرة المنافسة الجدية على بطاقة التأهل.