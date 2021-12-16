loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مواجهتان في «سلة الأولى»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 16 ديسمبر 2021

يلتقي العربي مع منتخب الشباب في الـ 05:30 مساء اليوم، والتضامن مع الساحل في الـ 07:30 على صالة نادي الساحل ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة. ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة يأتي بعده النصر واليرموك بـ 11 نقطة لكل منهما، ثم الصليبخات 8 نقاط، والشباب 7 نقاط، والتضامن والساحل 6 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر الوصيف نظيره خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حساب النقاط. وبما أن مواجهات منتخب الشباب لا تعتبر رسمية ولا تدخل ضمن حساب النقاط فأن الجهاز الفني للعربي يسعى إلى اشراك جميع لاعبيه البدلاء للوقوف على مستوياتهم ومدى جاهزيتهم لمواصلة المنافسة على لقب البطولة. ويقدم العربي مستويات متميزة في الفترة الأخيرة وضعته على رأس الترتيب. وفي المباراة الثانية يأمل الصليبخات في تحقيق انتصار جديد يضعه ضمن فرق المقدمة ويدفع به إلى دائرة المنافسة الجدية على بطاقة التأهل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة