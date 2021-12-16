تعديل الجهاز الفني للزمالك

دوليه

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم وأمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد. وعمل مدحت عبد الهادي مدربا عاما للزمالك في عهد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق كما عمل أمير عزمي مجاهد مساعدا للسويسري كريستيان غروس المدير الفني الأسبق. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رفض في وقت سابق تعيين مساعدين له بعد استقالة الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لكن مرتضى منصور أصر على ذلك عقب عودته لرئاسة النادي بحكم قضائي. إلى ذلك تعادل الزمالك وديا مع ضيفه الرائد السعودي بهدفين لمثلهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء. وتقدم عمر السعيد للزمالك في الدقيقة 12 بعد متابعة جيدة لتسديدة عبد الله جمعة العائدة من حارس الرائد السعودي وتعادل الضيوف عن طريق البرتغالي إيدير لوبيز في الدقيقة 13 قبل أن يتقدم اللاعب نفسه للفريق السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 55. وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تعادل يوسف أوباما للزمالك برأسية متقنة بعد عرضية أرسلها محمد عبد الشافي.