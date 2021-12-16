موسم الهجرة للجنوب!

الاخيرة

في جلسة عشاء عُقدت مؤخراً حضرها جمع كبير من كبار الفنانين الكويتيين، استمعت لحديث دائر حول ما يجري حولنا، فالدول عندما تنهض تنهض في جميع قطاعاتها كحال الكويت في بداية عهد الاستقلال، عندما تصدرت المشهدين الخليجي والعربي بجميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والفنية والمسرحية، وحتى في معرض كتابها الذي كان يستقطب الناشرين والزائرين من مختلف الدول الخليجية والعربية والأجنبية، وبالمقابل عندما أخفقت الكويت قبل عقود من الزمن أخفقت توازياً في كل المجالات...

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استثناءً بقي الإبداع الكويتي قائماً في مجالات الفن والأعمال الدرامية حتى وقت متأخر أي إلى سنوات قليلة ماضية، فكانت حفلات «هلا فبراير» الغنائية تستقطب جمهورا كبيرا من داخل الكويت وخارجها، والحال كذلك مع الأعمال الدرامية من مسرحيات ومسلسلات، إلا أن ما سمعته في حفل العشاء الأخير من المختصين أن الأمر تغير تماماً، فقد أصبح الفنانون الكويتيون من مطربين وكبار ممثلين، يهاجرون جنوباً بشكل مؤقت أو دائم، حيث استقر البعض منهم في الدول الخليجية الشقيقة، وزاد الطين بلة إغلاق المرافق السياحية في البلد، مما قضى بشكل واقعي وحقيقي على حلم «كويت المركز المالي والسياحي»، فلن يزور أو يستقر أحد في بلد يفتقد وسائل الترفيه للكبار والصغار مهما رفع من شعار!

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آخر محطة:

أذكر في بداية الستينيات وكنت صغيراً إلا أنني دائم الاطلاع على الصحف والمجلات ما قرأته لمطرب أسمر شاب زائر للكويت قادم من بلد شديد المحافظة ليسوّق نفسه فنياً عبر لقاء أجراه مع مجلة «النهضة» الكويتية بعد تسجيله لأغنيته «يا بو شعر ثائر» قوله إنه سيصبح أشهر مطرب في العالم العربي بسبب «ذكائه»، وقد شدتني تلك الكلمة وبقيت عالقة في ذهني حتى اليوم، وبالفعل تحقق حلم ذلك الشاب الأسمراني حيث كبر وأصبح مطرب العرب الأول... الفنان محمد عبده... أبو نورة، وكانت كويت الفن والتنوير والإشعاع الحضاري إحدى ركائز انطلاقته قبل أن تُسدل عليها ستائر الظلام والانغلاق.

