سمو الأمير اطَّلع على نتائج القمة الخليجية

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إثر عودته من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن مثل سموه بترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض،

حيث اطلع سموه على نتائج القمة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والحرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ووحدة الصف الخليجي تحقيقا للامال والتطلعات المنشودة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل إلى أرض الوطن مساء اول من أمس قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللتين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض، مشيدا سموه بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سموه ببرقية شكر لأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين والتي عقدت في العاصمة الرياض، مشيدا سموه حفظه الله بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات سديدة ستسهم في تحقيق تطلعات دول وأبناء المجلس، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه ولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة. منتهزا سموه هذه المناسبة للاشادة بعمق أواصر الروابط الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته مملكة البحرين الشقيقة من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد مما تتطلع إليه من رقي ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتي «باهيا وميناجيرايس» والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعزية مماثلة.

