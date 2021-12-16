الناصر: نتطلع لدخول العقد الخليجي الخامس أكثر ثباتاً وعزماً

أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس الأربعاء في ديوان عام وزارة الخارجية سفير اليابان تاكاأوكا ماساتو وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الناصر خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. وعلى صعيد خليجي، أكد الناصر أهمية القمة الـ 42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطلع لدخول العقد الخامس بثبات وعزم لإنجازات مستدامة ومستقبل واعد. وأعرب الناصر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال والاعداد والتنظيم المميز للقمة.

وكانت الرياض قد استضافت القمة الخليجية الـ 42 يوم أول من أمس الثلاثاء وسط تطورات مهمة تشهدها المنطقة والعالم لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس.

