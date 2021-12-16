ولي العهد: قرارات «قمة الرياض» ستعزز مسيرة العمل الخليجي

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إثر عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن مثل سموه بترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في العاصمة الرياض، حيث اطلع سموه على نتائج القمة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والحرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ووحدة الصف الخليجي تحقيقا للآمال والتطلعات المنشودة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد بعث ببرقيتي شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة أعرب فيهما سموه عن خالص الشكر والتقدير على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللتين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

وأشاد سموه بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة