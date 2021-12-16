هل تشهد «الرابعة» انتخابات تكميلية؟

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بناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عقد في قصر بيان ظهر امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

برلمانيا، اخذ المشهد السياسي منحى اخر ينذر بتجاذبات وسخونة غير مسبوقة بين نواب الموالاة وزملائهم المعارضين للحكومة، بعد اعترافات النائب السابق سلطان اللغيصم بمشاركته في فرعية قبيلة شمر بالدائرة الرابعة منافسا النائب مرزوق الخليفة.

مصدر برلماني اكد لـالنهار ان مسألة الفرعيات ستكون ورقة سياسية حاضرة وستهدد مصير خمسة نواب من كتلة التسعة التي تقود التصعيد تجاه الحكومة، فضلا عن مسألة الشبهات المالية والفساد التي تطال نائبا او نائبين من مجمل المعارضين وهي ورقة يحضر لها نواب الموالاة من اجل مواجهة اي محاولات تتعمد تأزيم العلاقة بين السلطتين وبعثرة التعاون وتعطيل الانجاز واقرار التشريعات اللازمة لمصالح الوطن والمواطنين.

وتوقع المصدر ان يكون المجلس على اعتاب انتخابات تكميلية في الدائرتين الثالثة والرابعة فيما تبقى من دور الانعقاد الحالي الذي سيكون ذا طابع سياسي خاص من اجل ضبط موازين القوى التي تؤدي الى الاستقرار.

وفي شأن آخر، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري وزير العدل بتشكيل لجنة تحقيق حول تعطل أنظمة وزارة العدل ومدى تأثر الوزارة وإداراتها والقضايا والاجراءات التنفيذية، وتساءل: هل كانت هناك خروقات أمنية أو إدارية خلال فترة الانقطاع؟ومن المسؤول عن التعطل؟ وهل تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه؟