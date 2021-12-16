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الفارس: لجنة لتقصي حكم «التمييز» ضد «هيئة الاتصالات»


اصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قراراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص سلامة الاجراءات القانونية المتبعة عند اصدار وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة للقرارات الخاصة بتخصيص وحجز نطاقات الأرقام والقضايا والأحكام الصادرة بشأنها. وجاء في القرار الذي اصدرته الفارس، ان اللجنة تختص بحصر جميع القرارات الصادرة من وزارة المواصلات ومن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بنطاقات الأرقام، ورسوم استخدام أو حجز أو تخصيص النطاقات لشركات الاتصالات المتنقلة والقضايا المتعلقة بهذه الجوانب.


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