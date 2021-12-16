الناصر: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الكويتية - المصرية

وطن النهار

بحضور نخبة من رجال السياسة والفن والاعلام، احتفلت سفارتنا بالقاهرة، مساء أول من أمس الثلاثاء، في ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، بمرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المصرية - الكويتية.

وكان ابرز الحاضرين وزير السياحة والآثار المصري د. خالد عناني، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ونخبة من البرلمانيين المصريين، ومن الفنانين كان حريص على الحضور الفنان السوري جمال سليمان والفنانة المصرية فيفي عبده والاعلامية بوسي شلبي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني للبلدين، ثم اذاعة كلمة مسجلة لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، نقل خلالها تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت الى مصر قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 60 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متقدماً بخالص التهاني وأطيب التمنيات لمصر بهذه الذكرى العزيزة معرباً عن تقديره للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وتابع وزير خارجية الكويت قائلاً: «تعود بداية العلاقات الكويتية - المصرية الى القرن 19 الميلادي واستمر معها تطور هذه العلاقة الممتدة عبر التاريخ تخللها فصول حافلة وعلاقات قوامها العطاء المتبادل والصمود»، مؤكداً ان العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى في مسار العلاقات بين الدول، حيث امتزجت دماء الكويتيين على ارض مصر في حربي 67 و73 دفاعاً عن الأراضي المصرية في سيناء والأمر كان بالمثل قبل 30 عاماً في حرب تحرير الكويت.

وأوضح انه في اطار حرص البلدين، على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وقع البلدان في عام 1995 على اتفاقية انشاء اللجنة الكويتية - المصرية المشتركة والتي تمثل احد روافد التعاون الثنائي الوثيق ومظلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين وتحقيق تطلعات بلدينا والشعبين الشقيقيةـ، منوهاً انه في هذا الصدد وقعت البلدان عام 1961 وحتى الآن على 105 اتفاقيات شملت جميع مجالات التعاون والشراكة وعلى امتداد جميع المستويات بين البلدين.

وأشار الى انه على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري بلغ حجم التبادل التجاري 364 مليون دولار في عام 2020 بينما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية للقطاع العام 4.5 مليارات دولار، فيما تعدت استثمارات القطاع الخاص حاجز الـ 10 مليارات دولار.

وشدد الناصر على ان لمصر الشقيقة دوراً كبيراً في تطوير الجوانب التنموية والحركة الثقافية والحضارية والتعليمية بالكويت عبر عقود من الزمن، عبر ابرز رموزها الثقافية وطاقتها التربوية وكفاءتها التعليمية.

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة مسجلة تم عرضها بالاحتفالية، ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين جسدت معنى الصداقة والأخوة والتعاون الوثيق الذي يمتد لعقود في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشدداً على ان تاريخ هذه العلاقات المتميزة هو مسار فخر لنا جميعا.

وأضاف ان العلاقات المصرية - الكويتية كانت وستظل دوماً نموذجاً فريداً يحمل الكثير من الخصوصية على مستوى الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وقال شكري: ان تاريخ هذه العلاقات المتميزة هو ثمار فخر لنا جميعاً واستعراضها لن يوفيها حقها، فالخصوصية التي تتسم بها والشعور المترسخ في وجدان مواطني البلدين لبعضهما البعض والمؤازرة المتبادلة انما تدعو للفخر والاعتزاز»، وأضاف: «نحن عازمون على الارتقاء بهذه العلاقات لآفاق اوسع وأرحب في مسار ممتد يؤكد قوة اواصر تلك العلاقات الضاربة في عمق التاريخ والممتدة في آفاق المستقبل».

من جهته، اكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، ان العلاقات الكويتية المصرية لا يمكن اعتبارها الا نموذجاً مثالياً يحتذى، حيث شاركت الكويت بثلث جيشها في حرب 67 والاستنزاف ونصر اكتوبر 73 جنباً الى جنب مع مصر الشقيقة فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مشاريع التنمية في مصر والتي بلغت حتى الآن 54 مشروعا بقيمه 4 مليارات دولار تقريباً.

وشدد على ان العلاقات بين الكويت ومصر اسست على ركائز سليمة اساسها المحبة والتلاحم والثقة فالعلاقات بين البلدين عميقة الينبوع طويلة المجرى كنهر النيل راسخة الأساس طيبة المنبت، قائلاً: قضيت 6 سنوات سفيرا لبلدي الكويت في مصر ووجدت في هذه الأرض الطيبة شعباً عظيماً ودوداً رائعاً مضيافاً.

وأشار الذويخ الى ان ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت تبقى مناسبة تستحق الاحتفاء بها سنويا نظرا للروابط القوية بين البلدين.

واختتم الحفل بعرض فيلم تسجيلي وثائقي بعنوان مصر والكويت من القلب للقلب استعرض تاريخ العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية.

