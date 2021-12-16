طارق عامر: الكويت دعمت «المركزي» المصري خلال فترات صعبة

وطن النهار

كرم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.

وخلال اللقاء الذي جمع بينهما بمقر البنك المركزي المصري، أكد طارق عامر على متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي، وأعرب عن تقديره للدور البارز الذي اسهم به السفير محمد صالح الذويخ على مدار السنوات الست الماضية في زيادة اواصر التعاون المستمر والمثمر بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وكذلك الدعم الذي تلقاه البنك المركزي المصري، من الكويت خلال الفترات الصعبة السابقة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للسفير محمد صالح الذويخ.

