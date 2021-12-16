الجابر: إعادة العصر الذهبي للرياضة العسكرية

وطن النهار

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، أقيمت صباح أمس منافسات بطولة الماراثون العسكري الأولى، والتي نظمها الاتحاد الرياضي العسكري، بمشاركة عدد من الرياضيين العسكريين من مختلف وحدات الجيش الكويتي.

بدأت فعاليات ختام البطولة بإعطاء الجابر شارة بدء السباق بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن تاريخ الفروسية بالجيش الكويتي منذ تأسيسها في عهد وزير الدفاع الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح طيب الله ثراه حتى وقتنا الراهن، وما حققه فرسان الجيش الكويتي من بطولات وجوائز، وذلك من خلال مشاركتهم في العديد من البطولات المحلية والخارجية، كما تم تقديم إيجاز اشتمل على التعريف بنوعية الخيول التي يتم انتاجها في فروسية الجيش، بالاضافة إلى ما تم انجازه من مشاريع جديدة في ميدان الفروسية.

وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بدور رئيس ومنتسبي الاتحاد الرياضي العسكري، وجهودهم التي أسهمت في إعادة غالبية المسابقات والأنشطة الرياضية الجماعية والفردية، والتي تعمل على إتاحة روح التحدي والمنافسة الشريفة بين عموم منتسبي الجيش الكويتي.

كما أكد الشيخ الجابر على أن وزارة الدفاع تتطلع ضمن خطة عملها إلى إعادة العصر الذهبي للرياضة العسكرية الكويتية، وما حققه أبطالها من إنجازات وبطولات وذلك من خلال وضع برنامج عمل متكامل يهدف إلى إعادة جميع الأنشطة الرياضية العسكرية، والعمل على تأهيل الميادين والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الرياضية لأبناء العسكريين، والتي تسهم بدورها في تنمية روح الولاء والوفاء للوطن في نفوس أبنائنا الأعزاء جنود المستقبل.

بدوره، عبر مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل سبتي الكندري عن شكره وتقديره والرياضيين العسكريين للدعم والتشجيع الذي يحظون به من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يدفعهم لتحقيق المزيد من النتائج والإنجازات الرياضية، كما ثمن التوجيهات المتواصلة والمتابعة الدائمة من قبل سعادة رئيس الأركان العامة للجيش، وسعادة نائب رئيس الأركان، وتقديمهم لكل التسهيلات للارتقاء بمستوى الرياضيين العسكريين، وتحقق لهم التمثيل اللائق والمشرف في مختلف المسابقات الرياضية.

من جانب اخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر على أن من يحمي الكويت هم أبناؤها، فالأوطان بحاجة إلى طاقات وقدرات وإمكانيات شبابها، فهم استثمار المستقبل الحقيقي، وعليهم تقع مسؤولية حفظ أمن وسلامة البلاد وتحقيق تطورها ورفعتها وازدهارها.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الجابر لدفعة المجندين (49) بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والتي يتم تدريبها في مدرسة تدريب الحرس الأميري، حيث اطلع على آلية سير العملية التعليمية والتدريبية والبرامج المعتمدة لإعداد وتأهيل المكلفين بالخدمة.

