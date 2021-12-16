وطن النهار

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، اقيم حفل استقبال وصول الدفعة الأولى من طائرات اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن.

حيث حطت أول طائرتين في قاعدة علي السالم الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية من طراز ‏(تايفون ترانش 3) الأحدث بين نظيراتها.

والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.

والجدير بالذكر ان الطائرتين من اصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.

حضر الحفل السفير الإيطالي لدى دولة الكويت السيد كارلو بالدوتشي ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش وعدد من قيادات وزارة الدفاع وممثلين من شركة ليوناردو.

