بالدوتشي: رؤانا والكويت متطابقة حيال القضايا

وطن النهار

قال السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي: ان هذا المعرض الذي جاء ضمن فعاليات السفارة بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على اقامة العلاقات بين البلدين يسلط الضوء على الكويت القديمة وهي مناسبة جيدة لإبراز العلاقات القوية بين البلدين ومجالات تطويرها في المستقبل في شتى الميادين.

وأكد بالدوتشي في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح معرض ايطاليا والتخطيط العمراني في الكويت الذي أقيم صباح أمس، أن العلاقات بين البلدين قوية جدا و نتقاسم الرؤى المتطابقة حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما نعمل سويا على تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم وهذه نتيجة لصداقاتنا لستة عقود مضت.

وأوضح أن الكويت استلمت أول طائرتين من اليوروفايتر أول من أمس وذلك بعد الموافقة عَليها من قبل القوات الجوية حيث أقيم استقبال حافل ومشرف لوصولهما، على أن يتم تسليم طائرتين اخريين في فبراير المقبل دون أن يتم تحديد التاريخ ويتم تسليم طائرتين في كل مرة وهذا وفق الاتفاق الموقع بين الجانبين.

زيارات و«جرعتان»

وحول وجود أي زيارات أو اتفاقيات سيتم إبرامها في المستقبل القريب، قال «نعمل للإعداد على زيارات لمسؤولين ايطاليين على مستوى عال في القريب العاجل».

وحول وجود اجراءات جديدة للسفر الى بلاده وعما اذا كانت بلاده تشترط الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة لدخول اراضيها، أوضح بالدوتشي أن بلاده لا تشترط الحصول على الجرعة الثالثة وتكتفي بالجرعتين وفحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول ولا حجر للقادمين من الكويت، مؤكدا أن الوضع الوبائي في بلاده تحت السيطرة رغم ظهور «اوميكرون» في العديد من الدول.

وأشار الى ارتفاع نسبة التطعيم في بلاده وهي تأتي في المرتبة الثانية في أوروبا من حيث تلقي التطعيم، لافتا الى أن بلاده تأخذ جميع الاحترازات الوقائية اللازمة للتصدي لارتفاع الاصابات.

وذكر أن مركز التأشيرات يعمل بشكل نشط جدا في محاولة للعودة الى العمل الطبيعي، حيث يتم اصدار ما بين 50-80 تأشيرة يوميا، مرحبا بالسياح الكويتيين لبلاده لقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة.

