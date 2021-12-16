قيادي البلدية «الهارب» سلَّم نفسه

وطن النهار

بعد صدور حكم قضائي غيابي بحبس قيادي في بلدية الكويت لمدة 7 سنوات، وتغريمه أكثر من مليار ومئة وعشرة ملايين دينار كويتي في قضية سرقة الرمال، سلم المتهم القيادي في البلدية نفسه امس إلى رجال الأمن في المطار، بعد عودته من الخارج ليتم عرضه أمام المحكمة. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد حبس سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ملياراً و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة للقضاء الكويتي في قضية سرقة الرمال، ووقف نظر الاستئناف المقدم ضد المتهم الأول لحين معارضته على الحكم الغيابي الصادر ضده. وكانت محكمة الجنايات سبق أن أصدرت حكمها في أكبر قضية سرقة رمال في الكويت وتزوير تراخيص تشوين، وغربال صلبوخ، وسرقة دراكيل، والاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بسجن مدير في بلدية الجهراء، وسوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 740 مليون دينار، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 370 مليون دينار. وتتلخص تفاصيل الواقعة بعد اكتشاف الفرق الرقابية في بلدية الجهراء منح تراخيص تشوين، وغربال صلبوخ لشركات خاصة في 3 مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي، وبالمخالفة إلى الأنظمة المعمول بها في الجهاز التنفيذي، إضافة إلى عدم وجود سجلات بها لدى الإدارة المعنية.