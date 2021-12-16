القضاء بـ «حضانة» طفل إلى جدته لوالده

وطن النهار

رفضت محكمة استئناف الاسرة دعوى الحضانة المقامة من الأم، قاضية بضم الصغير إلى جدته لوالده. حيث قام المحامي جراح هادي العنزي باستئناف قضية حضانة مطلقة موكلة وطالب برفضها ورفض التدخل الهجومي لأم الأم وضم الصغير إلى جدته لوالده. وأكد العنزي أن المادة (190) من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحياً وخلقياً. واضاف انه قد جاء في المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية في بيان شرط الأمانة أن المقصود بالأمانة بحفظ كل من الدين والمال حسب المتبع من فقه المالكية، مبينا ان المقصود من القدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً فإن كان بالمرأة أو الرجل مرض يعجزه عن القيام بالعناية بالمحضون فلاحق لاحدهما في الحضانة وكذا كبر السن. وأشار الى ان المقرر في مذهب الامام مالك وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز (أن الحضانة ليست حقا خالصا للحاضن فالعبرة بمصلحة المحضون وليس الحاضنة وحق المحضون فيها اقوى من حق الحاضنة). وقدم المحامي العنزي ما يفيد وجود علاقة بين الأم ورجال أجانب عنها وأثناء قيام الحياة الزوجية ما يؤكد عدم أمانتها وذلك من خلال رسائل هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بإحالة تلك الرسائل والمحادثات للأدلة الجنائية لتتأكد المحكمة من ان الأم غير أمينة على أسرتها ولا ابنها الوحيد وبذلك تكون قد فقدت أهم شرط لاستحقاق حضانة الابن. وعليه قضت محكمة استئناف الاسرة برفض دعوى الحضانة للام ورفض التدخل الهجومى لأم الأم والحكم بضم الصغير إلى جدته لوالده.