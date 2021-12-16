جائزة البغلي أعلنت أسماء أبناء الكويت البررة

وطن النهار

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي، أسماء أبناء الكويت البررة ونتائج الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار للسنة الخامسة عشرة في مختلف فعالياتها الست لعام 2021، مشيرة الى ان الحفل النهائي سيقام 21 ديسمبر الحالي في قاعة البركة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

بهذه المناسبة، اشاد رئيس المبرة ابراهيم البغلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الاول في قاعة جاوا بفندق شاطئ النخيل، بالسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي وضعتها واتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في الكويت.

وأكد البغلي على الخاصية التي تتمتع بها الكويت مركزاً للعمل الإنساني والريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي، مشيرا الى أنه نتج عن هذا الأمر الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة.

وشدد على أهمية تعزيز وترسيخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع، مبيناً أن تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار السن وبر الوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء. وأضاف: «تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الخامسة عشرة على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل جميع أفراد المجتمع على المشاركة ما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع».

وأوضح البغلي أن هذا الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة صاحب السمو يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ 14 عاماً مضى وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادىء وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية.

واكمل: «تحتم علينا مسؤوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنمية فضيلة البر بجميع اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة.

الى ذلك، أكد البغلي، استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م وعام 2021 م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم والكويت الحبيبة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات.

ولفت الى انه سيتم تكريم أبناء الكويت البررة في الحفل الختامي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الذي رعى مشكورا جميع فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م.

الدور الانساني

من، جانبه اعلن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، عن سعادته بشان الدور الانساني الاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين منوها الى انتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة. وأكد ان القائمين على الجائزة وعلى رأسهم ابراهيم البغلي حريصون دائما على تعزيز بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن باستحداث عدد من المسابقات.

هذا وتناوب رؤساء لجان تحكيم وتقييم مسابقات جائزة البغلي للابن البار المختلفة في إعلان مراكز وأسماء الفائزين في كل مسابقة على حدة مؤكدين على ثقة رئيس مجلس إدارة المبرة واللجنة العليا للجائزة لاختيارهم لهذه المهمة التي سيساهمون من خلالها في تعزيز فضيلة البر في المجتمع وتحقيق أهداف المبرة بالصورة المطلوبة.

