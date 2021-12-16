الكويت تتوسع زراعياً.. في الخارج

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن توسع مدروس تنتهجه الكويت في قضية الأمن الغذائي، يتمثل في مزيد من الاراضي المشتراه والمؤجرة للزراعة في دول افريقية وغيرها.

وبينت المصادر ان الجهات المختصة عكفت منذ فترة على اعداد خطة استراتيجية للأمن الغذائي للسنوات المقبلة احترازيا لمواجهة الكوراث والأزمات والاغلاقات وانتشار الامراض مثلما حدث في جائحة كورونا،لافتة الى ان من ابرز اهداف الخطة تقليل نسب الاعتماد على الاستيراد من الخارج في بعض المواد الحيوية كالقمح والذرة والأرز.

وقالت المصادر ان الخطة ترتكز على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الرئيسة، كالقمح والأرز والسلع الأساسية وتوفيرها بشكل مستدام،موضحة ان الخطة تتضمن الاستثمار في صناديق زراعية وحيوانية في الدول المصدرة للأغذية.

وذكرت ان الخطة الاستراتيجية المستقبلية تهدف لتعزيز الامن الغذائي في المقام الأول مع معرفة احتياجات الكويت المستقبلية للغذاء بدقة، من اجل الاستثمار في السلع المعرضة لأزمة، تلافيا لارتفاع اسعار هذه السلع او تراجع المعروض منها مستقبلا.

وأوضحت ان من ابرز الدول التي تهدف الكويت للاستثمار فيها في تعزيز منظومة الامن الغذائي السودان واثيوبيا وبعض الدول الافريقية الغنية بمواردها الطبيعية وكذلك بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق مثل قرغيزستان وأذربيجان وطاجكستان، موضحة ان السودان تعد اولى الدول التي وافقت على ذلك المشروع وذلك بتجهيز مساحة ارض شاسعة من اجود انواع الأراضي الزراعية والخصبة ومزودة بالكهرباء وقريبة من مجرى النيل للبدء في زراعتها وفق خطط ومنظومة الكويت المستقبلية.

وأشارت الى ان اثيوبيا تسير على نفس النهج في الاستعداد للتعاون الزراعي بامداد المستثمرين الكويتيين بالاراضي الصالحة للزراعة للبدء في عمليات الزراعة، لافتة الى ان من بين المشروعات التي تهدف الكويت للاستمار فيها الثروة الحيوانية والداجنة مع امكانية ضخ الكويت لاستثمارات في دول تتميز بالمقومات الطبيعية والزراعية، او طرح تعاون استثماري على مستوى القطاعين العام والخاص في تلك الدول.

وأوضحت ان التركيز على الدول الافريقية مثل السودان واثيوبيا وكينيا يأتي لعدد من الأسباب، ابرزها توفر المساحات الزراعية الشاسعة مع توفر المياه للزراعة، بالاضافة الى رخص الايدي العاملة في تلك البلدان مقارنة بالسوق المحلي ودول الخليج وشمال افريقيا وكذلك عدم توفر الامكانيات المادية للدخول في مشروعات زراعية وغذائية وحيوانية ضخمة في تلك الدول.

