«وربة» راعٍ استراتيجي في فعالية «بقشة» ماركت

مال وأعمال

يقيم بنك وربة فعالية «بقشه» من 16 الى 18 ديسمبر الحالي، في حديقة الأبراج بمنطقة العديلية على ان تبتدئ الفعاليات في تمام الساعة 2 ظهرا، وتنتهي في تمام الـ 10 مساءً من يوم السبت، وستمتد الفعالية على مدار 3 ايام، وستكون من الـ 10 صباحاً يوم الجمعة حتى 10 مساءً وكذلك السبت، حيث سيقدم البنك العديد من العروض والجوائز لمستخدمي تطبيق Fayez للمشي وذلك لتحفيز المشاركين على رياضة المشي، كما سيقدم عروضاً حصرية لعملاء حساب الشباب BLOOM.

وبهذا الصدد اكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي ايمن سالم المطيري بأن: «الفعاليات الاجتماعية التي تهتم بالشباب تأتي بلورة لخطط البنك من باب المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك لتقديم كل العروض لفئة الشباب وتحفيزهم وتحميسهم كذلك لممارسة الرياضة».

وأضاف المطيري: «سيقدم البنك العديد من الجوائز للزوار بالاضافة للمسابقات التي ستقام خلال الأيام الثلاث»، وعن اختيار حديقة العديلية قال المطيري: «لا شك بأن الأجواء الحالية تسهم باقامة الفعاليات الخارجية في الحدائق العامة ومرفقاتها»، مضيفاً بأن «رياضة المشي تعتبر من اهم الرياضات لفئة الشباب وتحفز على الحفاظ على الصحة، وتطبيق Fayez هدفه الأساس هو المحافظة على صحة مستخدميه».

ويعتبر تطبيق «Fayez» الحصري لرياضة المشي، وهو حل رقمي يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي وبالأخص بمسألة الحد من آثار السمنة الناتجة عن قلة الحركة والطعام غير الصحي، وهذا التطبيق الحصري هو الأول من نوعه على صعيد الكويت وصمم لكي يحفز المجتمع نحو المحافظة على صحتهم من خلال ممارسة رياضة المشي ولمكافأتهم على تحقيق اهدافهم.

وكما يتميز تطبيق «Fayez» بأنه سهل الاستخدام ذو تصميم مبتكر، وجذاب، ويمكن تحميله من خلال Apple App Store او Google Play على الجهاز الذكي، والبدء في رحلة «Fayez» لممارسة رياضة المشي، والتحديات المختلفة، موضحاً ان تطبيق « Fayez» لا توجد عليه اي رسوم فهو «مجاني»، وبمجرد تحميل التطبيق والتسجيل كمستخدم، سيتم منحك امكانية الدخول الى التحديات المختلفة، التي تستطيع المشاركة فيها للفوز بجوائز مختلفة، بالاضافة الى عروض، ومكافآت حصرية لحاملي حساب السنبلة من عملاء بنك وربة.

وذكر المطيري انه يجب الاتصال بالانترنت لاستخدام تطبيق «Fayez» للمشاركة، واسترداد مكافآتي، وكسب مكافآت السنبلة، والمحافظة على السجلات محدثة قدر الامكان، مشيراً الى انه يتوجب على الراغبين في كسب الحوافز الخاصة، والمشاركة في تحديات حصرية، ولديهم حساب السنبلة في بنك وربة، الضغط بكل بساطة على «ربط حساب السنبلة الخاص بهم» في صفحة «Fayez» الرئيسة، وادخال رقم الهاتف المحمول في الكويت والرقم المدني للعميل الذي تم فتح حساب السنبلة له.

وأوضح انه يمكن مشاركة تطبيق «Fayez» مع الأصدقاء والعائلة، بالاضافة الى الانجازات والتحديات المكتملة مع اي شخص في اي وقت، وفي اي مكان عبر شبكة الانترنت، لافتاً الى ان تطبيق «Fayez» يقوم بقراءة عدد الخطوات عبر تطبيق iOS heath، وتطبيق Google Fit المرتبط بجهاز المستخدم.

وجدير بالذكر ان بنك وربة من ابرز البنوك المحلية التي تقدم العديد من الخدمات الرقمية والخصومات الحصرية خاصة لحساب فئة الشباب BLOOM، بالاضافة للسحوبات الأسبوعية والشهرية على العديد من الجوائز المالية القيمة، حيث يقدم البنك مكافأة تشجيعية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 او اكثر من 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوفر ضمن تطبيق بنك وربة، بالاضافة الى اصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% وبحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».

