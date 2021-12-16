البورصة.. المحفزات ما زالت «غائبة»

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها، امس، على انخفاض مؤشر السوق العام 37?79 نقطة ليبلغ مستوى 6988?88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?54 في المئة. وتم تداول 290?4 مليون سهم عبر 10370 صفقة نقدية بقيمة 66?3 مليون دينار. ويأتي هذا الانخفاض بعد التراجعات التي شهدتها اسعار النفط اول امس، حيث سجل النفط الكويتي تراجعاً بواقع 80 سنتاً بالغاً 75.48 دولاراً للبرميل.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13?68 نقطة ليبلغ مستوى 5868?98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?24 من خلال تداول 165?3 مليون سهم عبر 4725 صفقة نقدية بقيمة 18?7 مليون دينار. كما تراجع مؤشر السوق الأول 48?58 نقطة ليبلغ مستوى 7568?21 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?64 من خلال تداول 125?1 مليون سهم عبر 5645 صفقة بقيمة 47?6 مليون دينار.

وبلغت احجام التداول الكلية امس نحو 290.46 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 10.370 آلاف صفقة، حققت سيولة بنحو 66.39 مليون دينار تقريباً.

ويرى محللون انه في غياب المحفزات بالوقت الراهن وفي ظل الحذر والترقب، تستمر بورصة الكويت في التأرجح، فيما اشاروا الى ان المؤشر العام للبورصة منذ بداية العام وحتى تاريخه لا يزال جيداً حيث يتخطى نسبة الـ 25%، فيما الأساسيات لا تزال مشجعة. لكن هناك بعض الترقب للوضع الصحي العالمي والمتحور الجديد على الرغم من ان العالم اصبح مجهزاً بشكل افضل لادارة تداعيات الجائحة.

وبينوا ان المستثمرين يتابعون بشغف اداء الأسواق العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية وخاصة الفيدرالي الأميركي، بالاضافة الى رصد اسعار النفط التي تعد الشريان الرئيسي لايرادات الكويت.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً امس بصدارة الطاقة بتراجع نسبته 2.25%، فيما ارتفع 4 قطاعات اخرى يتصدرها الاتصالات بنحو 0.80%، في حين استقر 3 قطاعات بنهاية امس.

