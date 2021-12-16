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الأخيرة ضمن الدفعة الأولى من استراتيجية بناء 100 محطة جديدة

«البترول الوطنية»: افتتاح محطة وقود في «صباح الأحمد»


افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية امس، محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد السكنية الواقعة في جنوب البلاد مبينة ان المحطة تعد الـ18 والأخيرة ضمن الدفعة الأولى من خطة استراتيجية بناء 100 محطة جديدة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة غانم العتيبي لـ«كونا» عقب افتتاحه المحطة ان «البترول الوطنية تكون بذلك قد انجزت الدفعة الأولى من المحطات بنجاح وفق الخطة المرسومة». وأكد حرص الشركة على مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في المناطق السكنية المنشأة حديثا عبر بناء المزيد من محطات الوقود.


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