النَّصب العقاري.. مازال قائماً!

مال وأعمال

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مازالت عمليات النصب العقاري قائمة، وسط دعوات ومناشدات بتكثيف الدور التوعوي، حتى لا يقع المواطنون مجدداً ضحية لخسارة مقدراتهم.

ودعا متخصصون الى زيادة دور السفارات الخارجية بالتعاون مع القطاع الخاص للسيطرة على عمليات الاحتيال باسم العقار.

أكد عقاريون أن عمليات النصب العقاري يتم الترويج لها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، او من خلال الاتصال الهاتفي من أرقام غير كويتية أغلبها تتم عبر اجهزة الكمبيوتر، حيث يتم تقديم إغراءات عقارية للمواطنين وخاصة في دول أوروبا الشرقية وكذلك دول البحر المتوسط من خلال تقديم اغراءات سعرية أو عبر العوائد والتي تصل في بعض الاحيان نحو 30 %.

واضافوا في تحقيق أجرته «النهار» حول الاتصالات الوهمية التي تشجع على الاستثمار العقاري بالخارج، أن من ضمن الاغراءات التي يقدم النصابون عن توافر عقارات في دولة ما بإطلالة بحرية أو في موقع سياحي أو تجاري جاذب، وما يزيد من جذب الإعلان للقارئ أن سعر العقار أقل مما يستحق ويقومون بإرسال صور ومقاطع فيديو للعقار المعني.

وعندما يبدأ الأشخاص بالتواصل مع المسؤول عن الحساب عبر وسيلة التواصل التي اعتمدها، تبدأ عملية إيقاعه في الفخ بأن يرسل حوالة مالية ويتم خلالها بيع عقار وهمي.

ويرى عقاريون أن هؤلاء المحتالين يستغلون تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على السوق العقاري للايقاع بالعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإعلانات لمختلف العقارات بأسعار ومزايا مُغرية للغاية من خلال عرض وحدات غاية في الروعة وعند الاتصال يكون الرد «تم بيع العقار»، ومن ثم يبدأ صاحب الإعلان بعرض ما يملكه من عقارات أخرى للترويج لبيعها وذلك من اجل الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد لبناء قاعدة بيانات لعملاء جدد، كما أنها الطريقة الأسرع للترويج لما لديهم من عقارات لم يتم بيعها. وبينوا أن وسائل الاتصال وسهولتها دفعت إلى وقوع الكثير من الضحايا في مصيدة النصب العقاري ، رغم التحذيرات الكثيرة بعدم الشراء من الخارج. وفيما يلي التفاصيل... في البداية، رجّح رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبد العزيز الدغيشم أن الإشكالية تكمن في غياب الوعي لدى المواطنين الذين ينساقون وراء الاستثمارات العقارية الوهمية طمعاً في تحقيق الربح السريع، ليتفاجؤوا بعد ذلك بالخديعة الكبرى.

وقال إن تحذيرات عدة صدرت بعدم الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بدون رؤية العقار والتأكد منه، إلا أن الكثيرين ينخدعون بحيل المزيفين والنصابين وغيرهم.

وأشار الدغيشم إلى أن جزءاً من الأزمة، يكمن في وجود السيولة لدى البعض ورغبتهم في الحصول على الأرباح السريعة والدخول في مغامرات استثمارية عقارية غير محسوبة.

ونفى الدغيشم أن تكون التشريعات القانونية المنظمة للعمل العقاري قاصرة أو يشوبها النقص، وأن الأزمة في الأساس نقص وعي يتطلب التحذير والرقابة.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تروج لمثل تلك الأساليب الخادعة التي يقع ضحيتها المواطنون والمقيمون ممن يمتلكون السيولة ويفتقدون للعمل الاستثماري العقاري.

وسائل التواصل «أزمة»

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت عمليات النصب العقاري وجعلت احتمالية تكرار أزمة نصب عقاري أخرى قائمة.

وشدد الحمود على أهمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين، مبيناً أن جمعيات النفع العام ووزارة التجارة عليها دور كبير ومهم في هذا الخصوص.

وبين أن العائد الحقيقي على أي استثمار عقاري لا يتجاوز 7%، مستدركاً أن القائلين بوجود عائد يتراوح من 30 إلى 35 بالمئة، كذابون ومحتالون ومخادعون.

وأوضح أنه يمكن للجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة وضع العوائد على الاستثمار والعقار في إرشادات توعوية وأن يتم توجيه المواطنين في هذا الخصوص إلى محامين أو مختصين في العقار الاستثماري.

3 محاور

ومن جانبه، قال الخبير العقاري عماد حيدر، إن عمليات النشر العقاري تعتمد على 3 محاور رئيسية هي: الاغراء بالعائد والاغراء بالسعر واخيرا البيع على الورق او المخطط ولذا فغالبية قضايا النصب العقار تعتمد على ذلك.

ولذا فالاتحاد سعى جاهدا الى التوعية بضرورة عدم المضي خلف الاتصالات والاعلانات الوهمية التي تغري البعض بالاستثمار في العقار خاصة خارج الكويت.

واضاف ان السوق العقاري يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات والتنظيمات، وعلى أعضاء مجلس الأمة مراجعة القوانين الخاصة بالقطاع العقاري، والاستعانة بأهل الخبرة لتطويرها، لكي تواكب الواقع وفي مقدمتها والتي تنبه اليها الاتحاد منذ زمن؛ إنشاء بيئة مناسبة للتسويق الإلكتروني، حيث إن التوجه القادم هو «السوشيال ميديا»، ومع مرور الزمن واستمرار التطور التكنولوجي لا نستبعد أن ينتهي السوق التقليدي.

وشدد على ان التسويق العقاري الإلكتروني حظي باهتمام من الاتحاد لإنشاء بيئة صحية تمنع النصب والاحتيال، لافتا الى ان السلبيات في التسويق الإلكتروني، من أهمها ضعف الرقابة على هذه المواقع، التي تستقبل جميع العروض دون وضع شروط أو خطوات للتأكد من صحتها أو جديتها، ما نتج عنه ظاهرة النصب العقاري الإلكتروني.

واكد حيدر ان الاتحاد قام بالتوقيع مع الكثير من المواقع الإلكترونية الإعلانية، لمنع نشر إعلانات عقارية دون وجود وسيط عقاري معتمد، وهذا يهدف إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.

فرص وهمية

ومن جانبه اوضح الخبير العقاري ومدير عام شركة المقاصة العقارية سابقاً طارق العتيقي ان النصب العقاري ينطلق من الاغراء بالعائد المادي، لافتا الى ان البعض كان يعرض عقارات بالخارج بعوائد 13 و14% ولكن مع هبوط الليرة التركية وجدنا اتصالات كثيرة من البعض بالتأكيد عن وجود فرص عقارية استثمارية.

وأضاف أن هؤلاء النصابين يستغلون الأشخاص الطماعة ويقدمون لهم عوائد كبيرة وبالتالي يبني عليها هؤلاء الطماعون آمالهم ولا يتم التنبه للنصب، إلا بعد وقوعه خاصة ان هؤلاء النصابين ناس مرتبة للغاية من خلال توفير الدراسات وصور للعقارات وبعض الاخبار الوهمية عن اهمية ومستقبل المنطقة وذلك لانهم محترفون. وزاد العتيقي ان هذه الشركات النصابة تستخدم الفتيات في الدعاية وجذب العملاء مستخدمين الجانب العاطفي وهو نوع من الاغراء.

ودعا العتيقي المواطنين الى اخذ حذرهم من المصادر المجهولة وخاصة في الاستثمار خارج الكويت ويتم الشراء عبر الطريقة التقليدية القديمة بأن تسافر بنفسك طالما انت مهتم بالشراء لمعاينة العقار والسؤال عن العقار في المكاتب عن صحة السعر وهل في مشاكل وكذلك سمعة الشركة وان اوراقها سليمة وأن كل شيء قانوني وقائم واخيرا السؤال في الجهات الرسمية للدولة التي يقع فيها العقار.

فوائد للتمويل العقاري في حل المشكلة الإسكانية

أكد عقاريون، ان قانون التمويل العقاري له العديد من الفوائد التي ستسهم في حل المشكلة الاسكانية، خاصة أنه خيار إضافي

وليس إلزامي، ومتاح فقط لمن يشمله برنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام البنك المركزي، وذلك لأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فوائد أول 70 الف دينار من القرض فقط، فيما يتحمل المواطن فوائد المبالغ الإضافية للقرض الذي يحصل عليه. وزاد عقاريون لـ «النهار» ان هناك 7 فوائد للتمويل العقاري وهي:

1 زيادة السيولة في قطاع العقار بصورة كبيرة، ما يساعد على إيجاد سوق نشط للتداول العقاري، ويشجع المبادرات الخاصة في هذا المجال.

2 يعد عاملاً مساعداً في حل الأزمة الإسكانية، خاصة بعدما عجزت آليات عدة معتمدة حتى تاريخه لحلها ووصل عدد الطلبات على قوائم الانتظار للحصول على السكن إلى نحو 110 آلاف طلب.

3 تخفيف الضغوط على الموارد المالية العامة للدولة، وسيساعد في عمليات توفير خدمات الرعاية السكنية، وبحيث يمكن أن يقتصر دور الحكومة على توفير مشروعات البنى التحتية للمناطق السكنية الجديدة.

4 فتح الباب امام شركات التطوير العقاري بتولي مهمة البناء والمساعدة في توفير التمويل اللازم لعمليات الحصول على المساكن.

5 استمرار الدور المحدد لبنك الائتمان الكويتي، الذي يجب أن يتناسب مع طبيعة دوره الجديد في هذه المنظومة الجديدة.

6 طول فترات السداد لعمليات التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً سيؤدي إلى تحقيق

المواطنين لأهدافهم في الحصول على المسكن المناسب بأعباء أقل لطول فترة السداد وعدم الانتظار

لفترات تصل إلى 15 عاما للحصول على المسكن من خلال الرعاية السكنية.

7 لم يتضمن فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض بنك الائتمان.

اتصالات وهميّة تقود إلى فخوخ تجذب غير المطلعين على الوضع الاقتصادي مطلوب تحرك الجهات المعنية لحماية مقدرات الناس ومدخراتهم من الذهاب عبثاً 3 مليارات دينار حجم النَّصب بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 20 ألف مواطن، بقيمة إجمالية لخسائرهم بلغت ما يعادل 3 مليارات دينار. وطالب نواب في مجلس الأمة برفع الظلم عن المتضررين من النصب العقاري والقاضي بإنشاء صندوق لتعويضهم ، لافتين إلى أن القضية في غاية الأهمية لأنه اشهدت نصباً على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل وخارج الكويت. ورأوا أن المواطنين فوجئوا بعمليات الغش وغسل الاموال وتهريبها للخارج، مما أدت الى تبخير مدخراتهم المالية في الهواء وذهابها أدراج الرياح، لذا من الضروري إيجاد عمل جاد «لسد هذه الثغرات التشريعية والتنفيذية وتعويض المتضررين»، معربا عن اسفه لتواضع التحركات الحكومية بهذا الشان. وأكدوا أنه وراء كل متضرر أو متضررة أسرة كاملة وضعت مدخراتها ظنا منها ان هذه المشاريع سليمة وستوفر عوائد مالية عليهم او مساكن تقيهم التشرد والضياع الا أنهم فوجئوا بعمليات النصب المركبة والمعقدة التي أضاعت اموالهم».