«KIB» يتوّج في 2021 كـ «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت»

مال وأعمال

في تكريم عالمي جديد له جاء ليؤكد نجاح استراتيجيته المرتكزة على الاهتمام برأس ماله البشري بشكل رئيسي، قامت مجلة World Finance البريطانية، وضمن برنامج جوائزها السنوي العالمي لتكريم أفضل المؤسسات المالية الإسلامية، بتتويج بنك الكويت الدولي KIB بلقب «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت» ، وذلك للعام 2021 وتقديراً لمنهجيته المتبعة في تطوير العنصر البشري ضمن نموذج أعماله.

ومنذ حوالي 14 عاماً، تقوم مجلة World Finance بتنظيم برنامج جوائز Islamic Finance Awards بشكل سنوي لاستضافة وتكريم أكبر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم KIB، حيث تم اختياره للقب «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت» بعد تصدره قائمة المرشحين لنفس الجائزة، وذلك بناءً على تميّزه في مجال تنمية رأس المال البشري، حيث نجح البنك في استيفائه لمعايير الجائزة الموضوعة من قبل لجنة التحكيم، والتي تشمل كل من: الاستثمار في برامج تدريب المبتدئين وتطويرهم، ووضع برنامج واستراتيجية مبتكرة للتطوير، وثقافة التمكين والثقة للموظف، وتأثير تنمية مهارات الموظفين على الأداء الكلي للبنك، فضلاً عن مناهج تدريب الموظفين المتبعة للسيطرة على الظروف المرتبطة بفيروس كورونا.

وفقاً لـWorld Finance، فعلى مدار السنوات، طور KIB ثقافة تعلم وتمكين وثقة لموظفيه، والتي تعزز مشاركتهم وتفاعلهم والتزامهم في العمل من أجل نجاح البنك، ولم تأخذ هذه الثقافة، التي أصبحت جزءاً من قيم KIB، في الاعتبار احتياجات البنك فقط، ولكن أيضاً تجربة الموظف من خلال تشجيع النقد الإيجابي وتحسين الأداء، والأهم من ذلك، جعل البنك مكاناً يشعر فيه الناس بالاحترام ويوفر لهم فرصاً للتطور ويمكنهم من المساهمة بأفضل ما لديهم من قدرات. وقد اتخذ KIB تدابير استباقية لحماية موظفيه وعملائه واحتواء انتشار فيروس COVID-19، بما في ذلك تقييد السفر والتأكيد على تعقيم الأفرع وأماكن العمل، وتقديم طرق بديلة للعمل، مع المبادرة بالتواصل الإرشادي للرعاية الصحية.

وفي كلمة من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، بهذه المناسبة

قال فيها: «نود بدايةً أن نشكر هيئة تحكيم برنامج World Finance على هذه الجائزة التقديرية، التي تعد إضافة جديدة ومهمة لسجلنا الحافل بالجوائز والتكريمات، والتي جاءت أيضاً لتضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على أدائنا فيما يخص برنامج البنك الاستراتيجي لتنمية الكوادر البشرية من جميع المستويات، وتطويره بصورة مستمرة وتوسيع

نطاق فعالياته ليتضمن المزيد من الدورات التدريبية والمبادرات والأنشطة الداخلية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، فضلاً عن تطوير سياستنا لهيكلة فريق العمل بشكل دوري بهدف تمكين الشخص الصحيح في المنصب الصحيح».

ومن ناحيته، علق نائب مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي، على هذا التكريم الخاص

مشيراً إلى التزام البنك بالاستثمار بشكل أساسي في قاعدته البشرية وتأهيلها تماماً لتقدم سلسلة خدماته بصورة تعكس هوية ورؤية ومستوى ومكانة البنك، ولتكون متقبلة لمواكبة أحدث التطورات والتغيرات في القطاع المالي والمصرفي، وكذلك إعدادها لتكون أتم استعداد للتعامل مع جميع التحديات والعمل تحت أي ظروف كانت، فمن أجل الحفاظ على قدراته التنافسية في السوق، أكد الدارمي أنه لابد وأن يكون فريق عمل KIB على أعلى درجة من التمرس والمرونة، وعلى أعلى مستوى من الفهم والدراية بمجالاته ومستجداتها وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ومن جانب أخر، نوه الدارمي إلى حرص KIB على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لأعضاء فريقه من جميع الفئات، لافتاً أن هذا الفوز لم يقتصر فقط على تكريم جهود البنك في صقل مهارات وتطوير قدرات موظفيه فحسب، بل لسعيه الدائم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم على المستويين الشخصي والعملي، وذلك من خلال تبني الأنشطة والمبادرات الداخلية التي من شأنها تقوم على تعزيز صحتهم البدنية والنفسية .

وختاماً، أفاد كل من بوخمسين والدارمي بأن KIB يؤمن إيماناً راسخاً بأن سر نجاح أي مؤسسة يكمن في ثقافة عمل فريقها، ولذلك، يحرص البنك دائماً على خلق بيئة عمل يشعر فيه الموظفين بالاحترام والثقة المتبادلة، والتي تمكنهم من المساهمة بأفضل ما لديهم من قدرات. كما شددا بأن KIB يضع البنك كوادره البشرية، والوطنية بالأخص، دائماً في مقدمة أولوياته، وذلك للارتقاء بأدائهم الذي يسهم بشكل كبير في تقديم تجربة أكثر تميّزاً وكفاءة لعميل أكثر رضا وسعادة.

وهنا، يجدر الذكر أن مجلة World Finance البريطانية، ومقرها العاصمة لندن، تعتبر منصة إعلامية رائدة وبارزة على المستوى الدولي في مجال الاقتصاد

والمال، ويمثل برنامج جوائزها المرموق معياراً للنجاح ولأفضل

الممارسات في عالم المال والأعمال على مستوى العالم.

