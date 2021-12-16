«بيتك» أول بنك محلي تعريفاً في «تويتر»

مال وأعمال

قال مدير أول مركز خدمات مركز العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالله السيف، ان «بيتك» نجح في تفعيل الخاصية الجديدة التي اطلقها «تويتر»، لتحديد تعريف المستخدم، لتكتسب صفحة «بيتك» على «تويتر» مسمى «بنك»، بما يعبر عن هويته ومجال عمله، وبذلك يكون «بيتك» اول بنك محلي يفعل خاصية التعريف على «تويتر»، مؤكدا ان ذلك سيحقق مزايا عديدة، منها اتساق المحتوى مع الهوية، بالاضافة الى تسهيل عمليات البحث والاستدعاء، وزيادة فاعلية المحتوى وخصوصيته، من خلال الترتيب والعرض في نطاق محدد، بما يضفي سرعة وامتدادا على المحتوى الاعلامي والاعلاني لـ «بيتك» على تويتر، حيث يبلغ عدد متابعي «بيتك» نحو 350 ألفاً.

واضاف السيف فى تصريح صحافي بان اجمالي المتابعين المسجلين على صفحات وقنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد عن المليون شخص، فيما يقوم الملايين يوميا بزيارة صفحات «بيتك» على مختلف الوسائل والقنوات الالكترونية ومتابعتها او الاطلاع عليها والتفاعل مع محتوياتها المختلفة، التي تتنوع بين مواد اعلامية واخرى اعلانية ومسابقات وتعريف بالمنتجات والخدمات وبيان نواحي التميز والتفرد فيها مقابل الخدمات الاخرى المماثلة، مع توضيح الجوانب الشرعية والضوابط والتعليمات الرقابية المقترنة بتقديم الخدمة.

وقال ان «بيتك» يخدم الالاف من عملائه يوميا بتلقي استفساراتهم واسألتهم والرد عليها عبر وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي، محققا بذلك افضل مستويات الاتصال بين البنك والعملاء، مشيرا الى ان الدور المهم للقنوات الالكترونية الرئيسة فى تسويق خدمات ومنتجات «بيتك» يتزايد يوما بعد اخر فى ظل تزايد واقبال العملاء من مختلف الشرائح العمرية على التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت ايضا تمكن العميل من الحصول على الخدمة في اى مكان وزمان والتعاطي مع «بيتك» فور استشعاره بالحاجة الى الحصول على معلومة او نصيحة او مساعدة، اذ لا يتأخر «بيتك» في ان يكون بجانب عميله فى اى وقت او ظرف ويقدم له المساعدة الممكنة.

واشار الى ان صفحات «بيتك» على مواقع التواصل المختلفة اصبحت تحظى بثقة كبيرة من العملاء والزوار بفضل تميز الوسائط المقدمة وامكانية سرعة الوصول والتقدم عند عمليات البحث باعتبار التصنيف المحدد لمعظم الصفحات بالاضافة الى التحديث الدائم للمادة والمحتوى والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة من خلال كادر بشرى متخصص ومهنى وعملية تقييم ودراسة دائمة نحو التطوير وتوظيف احدث الاساليب المتبعة عالميا في هذا المجال.

يذكر ان « بيتك» كان أول بنك في الكويت يفعل خاصية الدليل «Guide» التي أضيفت مؤخرا على تطبيق «انستغرام» استمرارا بتميّزه في مواكبة آخر التحديثات التي تطرحها المنصات الرقمية وضمن اطار تبني الرقمنة في مختلف العمليات وأدوات التواصل، وتعزيز التواصل والتفاعل البنّاء مع العملاء عبر تسهيل الوصول الى محتوى «بيتك» على حساباته في قنوات التواصل الاجتماعي، والتعرف أكثر على خدمات ومنتجات البنك والحملات التوعوية والعروض المختلفة.

ويحرص «بيتك»على التواجد بمختلف القنوات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن استراتيجية أن يكون دائما الأقرب إلى العملاء والجمهور، والتعرف أكثر على اهتماماتهم، والتفاعل معها، وكذلك مشاركتهم المناسبات والفعاليات التي تهم المجتمع بمختلف شرائحه.

