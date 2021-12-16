«زين» تُقدّم حلول التحوّل الرقمي للشركة الكويتية للمقاصة

مال وأعمال

أعلنت «زين» المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصّة لتقديم مجموعة واسعة من أحدث خدمات الاتصالات وحلول التحوّل الرقمي المبنية على تقنيات التكنولوجيا الأكثر تطوراً.

وبيّنت الشركة أن هذا التعاون يهدف إلى خدمة الاحتياجات التقنية الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصّة، والتي تشمل توظيف أحدث حلول التكنولوجيا في الكثير من الجوانب التشغيلية المهمة. وفي تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: «سُعداء بالتعاون مع الزملاء في الشركة الكويتية للمقاصّة، فنحن في زين مُستمرون بالتزامنا لتسخير إمكاناتنا التكنولوجية مزوّداً رائداً للخدمات الرقمية لتمكين احتياجات التحوّل الرقمي وحوكمة الشركات في مؤسسات الدولة المُختلفة».

وأضاف المرزوق: «إن للقطاع الخاص دورٌاً جوهريٌاً وفعّالاً في دعم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وحيث ان «المقاصة» تُمثّل إحدى الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، فقد حرصنا على تدعيم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالشركة وخدمة مُختلف احتياجاتها الرقمية».

وبيّن المرزوق أنه: «ستُقدّم زين بموجب هذا التعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة حزمة من خدمات الاتصالات وحلول التحوّل الرقمي المبنية على ابتكارات التكنولوجيا الأكثر تطوراً، بالإضافة إلى مجموعة مُتكاملة من حلول الأمن السيبراني».

واختتم المرزوق: «إن هذا التعاون اليوم ما هو إلّا خطوة جديدة للتوسّع في جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات والحلول لقطاع الأعمال الكويتي، ونحن ماضون في تطبيق استراتيجيتنا للتحول الرقمي التي نهدف من خلالها إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق».

وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لقطاع العمليات في الشركة الكويتية للمقاصّة عصام القعود: «نتوجه بالشكر الجزيل للأخوة في زين على تعاونهم الملموس، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعاون مماثل معهم في المستقبل تماشياً مع مسؤولياتنا تجاه عملائنا ومتداولي بورصة الكويت على حد سواء».

وأضاف القعود: «تواصل الشركة الكويتية للمقاصة بتوسيع أنظمتها وخدماتها بما يتماشى مع التطورات الملحوظة في السوق الكويتي من قبل الأخوة بشركة بورصة الكويت، والذي بات دون أدنى شك جاذباً للمستثمر المحلي أو العالمي على حد سواء».

وتستمر زين بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المُبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك استناداً على الركائز السبع الرئيسية التي وضعتها خطة التنمية لدولة الكويت لرؤية «كويت جديدة» بحلول العام 2035، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف هذه الخطة.

ويعكس هذا التعاون دور زين الرئيسي شركة وطنية رائدة في تزويد أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لكبرى الشركات المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص بما يُسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً وأنّها تُمثّل القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية للدولة بل وأحد ركائزها الأساسية.

