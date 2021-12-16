الكونغرس أقر رفع سقف الديون بـ 2.5 تريليون دولار

مال وأعمال

أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت: «لقد فاز الُحكم المسؤول في هذه القضية البالغة الأهمية». وأضاف: «يمكن للشعب الأميركي أن يتنفس بسهولة، ويطمئن إلى أنَّه لن يكون هناك تعثر». ويبلغ الدين الفيدرالي الحالي 28.9 تريليون دولار، وقد حذَّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنَّ الحكومة قد تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بعد 15 ديسمبر، على الرغم من أنَّ المحللين الخارجيين قالوا إنَّ الحكومة لديها المزيد من الوقت. المسار السريع يأتي تحرك مجلس الشيوخ نتيجة للتشريع الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي والخاص بإنشاء مسار لتسريع الإجراء، من خلال حمايته من تهديد التعطيل الجمهوري في مجلس الشيوخ، والسماح له بالمرور بأغلبية بسيطة. وأضاف الكونغرس 480 مليار دولار لسقف الديون الأميركية في أكتوبر بعد أسابيع من القنص الحزبي الذي أثار قلق المستثمرين. واتفق هذه المرة شومر وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل على عملية تسمح برفع سقف الديون دون أن يضطر أي من الجمهوريين للتصويت عليه. وأيد عشرة جمهوريين التشريع الذي يسمح بالنظر السريع في مشروع قانون سقف الدين المستقل. كان بإمكان الديموقراطيين، من الناحية العملية، زيادة سقف الديون بأي مبلغ، وعندئذ سيقف الجمهوريون عاجزين عن إيقاف تمريره. جادل بعض المشرعين التقدميين بأنَّه كان يجب أن يكون بمثل هذا المبلغ المرتفع لجعل سقف الدين بلا معنى. وقال السيناتور ديك دوربين، العضو الديمقراطي الثاني في المجلس، إنَّ مبلغ 2.5 تريليون دولار كان جزءاً من اتفاق مع الجمهوريين لإجراء تصويت الأغلبية البسيطة. مواجهة أخرى سيؤدي تمرير مشروع القانون إلى حدوث مواجهة أخرى بشأن سقف الديون في أقرب وقت في نوفمبر 2022. إذا فقد الديموقراطيون أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي؛ فقد يحاولون رفع السقف مرة أخرى لتجنب توجه الجمهوريين لرهنه بخفض الإنفاق بمجرد تولي الجمهوريين زمام الأمور.