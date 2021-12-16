«الكافيهات».. مُلتقيات جديدة للعائلات

مال وأعمال

استحالت «الكافيهات» ملتقيات لانجاز مهام الاعمال والمفاوضات للصفقات التجارية والاقتصادية في عدد كبير من المجالات، بالإضافة لكونها مكاناً مميزاً للعائلات والأصدقاء للخروج بعيدا عن الأماكن المغلقة في المنازل.

وتتمتع الكافيهات بميزات كثيرة في الآونة الأخيرة لما تملكة من ميزات لقطاع كبير من الطلبة والدارسين للانتهاء من دراستهم في الأماكن الهادئة، بالإضافة الى كونها ملتقى للاصدقاء والاسر للابتعاد عن أجواء الضغط والعمل طوال اليوم.

وقد اعتاد قطاع كبير من الشباب الخروج للكافيهات لفترات طويلة، خصوصا في فترات انتهاء العمل او الجامعة والدارسة للاستمتاع باجواء الصحبة والوناسة او التركيز في الدراسة والامتحانات الدورية.

قال المدير التنفيذي لكافيه دنياسي اياد الصالح إن الكافيه يعتبر الفرع الأول له في السوق الكويت وهي وكالة تركية حصرية، مشيرا الى ان دنياسي تعد من العلامات المتميزة في سوق الكافيهات التركية، مشيرا الى ان الفرع يقدم أنواعاً متميزة من القهوة والشوكلاتة للعملاء من خلال طاقم عمل متميز.

وأضاف الصالح ان سوق الكويت يتمتع بالتميز والقدرة على استيعاب عدد كبير من الماركات العالمية في جميع المجالات، موضحا ان التنوع الاقتصادي يعطي قدرة كبيرة لتحقيق المنافسة الجيدة والنمو وتحقيق نسب ربحية عالية في الماركات الجيدة.

ولفت الى ان كافيه دنياسي بصدد افتتاح 5 فروع اخرى في السوق المحلي خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدا ان الوكالة الحصرية لدنياسي في الكويت تعمل بشكل متميز لخدم العملاء وتقديم افضل المنتجات التركية في السوق الكويتي.

وأشار الى ان الخدمة المميزة والمنتجات عالية الجودة تعد السبيل لتحقيق النجاح والأهداف المرجوة، لاسيما في السوق الكويتي الذي يميز النوع الجيد من الرديء، مؤكدا ان نجاح العلامات التجارية الشهيرة يعتمد على المنتج ثم الخدمة الجيدة للعملاء.

وقال المواطن ياسر حرب أن الكافيه يعتبر منفسا مهما للشباب وجميع الاعمار للخروج من دائرة العمل والضيق الى الاستمتاع بالاجواء،خصوصا في مثل تلك الأوقات من العام الذي يشجع على الخروج والتنزه.

وأضاف ان بيئة العمل تستدعي الخروج والاستمتاع للبعد عن ضغط الحياة العملية، موضحا ان بدائل الكافيهات باتت قليلة وانها بديل للعمل وإعطاء الانسان راحة نفسية واستجماماً. وأوضح ان الكافيهات بدول العالم افرزت مناضلين وقيادة ثورات في الكثير من العصور، لافتا الى ان الكافيه او المقهى باللغة الدارجة ملتقى للشباب لتوطيد العلاقات الاجتماعية والعائلية.

وذكر ان الحياة الإنسانية والترابط الاجتماعي لا يقتصران على المنزل لكن يخرج بعيدا في مناطق التنزة والاستمتاع مثل الكافيهات والحدائق العامة والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تجمع الاسر او الأصدقاء.

من جانبه قال دكتور جامعي ان الكافيه ملتقى عائلي من الدرجة الأولى، موضحا ان الكثير من الاسر تخرج من نطاق المنزل الى مناطق الاستمتاع سواء على الشواطئ او الكافيهات او الحدائق.

ولفت الى أن الكافيهات تعزز العلاقات الاجتماعية والثقافة والروابط المجتمعية التي تقوي العادات والتقاليد، مؤشيرا الى ان انه على العكس من ذلك تعتبر بعض الأماكن مضيعة للوقت وذلك وفقا لشريحة المرتادين وطريقة تعاملهم مع الكافيه.

وذكر ان الكافيهات في الوقت الراهن عززت العلاقات الاجتماعية بين جميع الاطياف، بالإضافة الى كونها ملتقى لرجال الاعمال لانجاز مهام عملهم في تركيز شديد.

وفي نفس السياق قال مهندس معماري وأحد رواد كافيه دنياسي ان الكافيه المميز والذي يتمتع بالهدوء والراحة النفسية يعتبر ملتقى جيداً لرجال الاعمال التجار لانهاء بعض الصفقات او التفاوض عليه، مؤكدا انه لولا السرية والهدوء الذي يتمتع به الكافية لما اصبح في تلك الشريحة من الأماكن التي يستهدفها رجال الاعمال والبيزينس لإنهاء الصفقات.

وأوضح ان الكثير من رجال الاعمال يهدف الى لقاء بعض المتعاملين وأصحاب الاعمال في الكافيه نظرا للهدو والسرية والأمان الذي تتمتع به تلك الأماكن، مشيرا الى ان تميز المكان يلعب دورا كبيرا لرواده من جميع الشرائح العمرية.

ومن جانبه قال طالب من رواد كافيه دنياسي ان التركيز في أوقات الامتحانات يتطلب الخروج إلى الأماكن الأكثر هدوءا لتحقيق الهدف من الدراسة، مؤكدا ان انجاز المهام الدراسية هذه الأيام يعد امرا بالغ الأهمية لكثير من الدارسين في مختلف التخصصات.

