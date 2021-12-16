مقامس: نسعى لإدخال «المكاو» إلى كل بيت

الخميس Al wanees

الفريق الكويتي للطيران الحر فريق كويتي جمع ثلة طموحة من الشباب الكويتي من هواة اقتناء طائر المكاو الذي يعتبر من فصيلة البغبغاوات الجميلة ذات الاحجام الكبيرة والالوان المميزة، اعضاء الفريق حملوا على عاتقهم مسؤولية بيئية ومجتمعية وقرروا ان ينشروا المعرفة والتواصل مع الناس لتعريفهم بهذا الطائر الحر الذي لا يقبل الوجود داخل الاقفاص بل يهوى التحليق في السماء والتمايل مع الهواء.

اعضاء الفريق الذين اجتمعوا على حب هذا الطائر قرروا ان يتواصلوا مع الكبار والصغار واستعراض مهارات طيورهم الجميلة من خلال فعاليات ومعارض يقتربون من خلالها مع الجمهور ويسمحون للاطفال والكبار ان يلامسوا تلك الطيور ويصوروا معها ويلاطفونها واخرها كان قبل ايام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون في مركز عبد العزيز الثقافي في مشرف، ويهدفون من خلال تجمعهم الى حث الناس على اقتناء هذا الطائر الجميل وتعلم التعامل معه بالاضافة الى كثير من المحاور التي تحدث حولها عضو الفريق عبدالعزيز مقامس في لقاء خاص مع «النهار» جاء فيه: عضو الفريق الكويتي للطيران الحر (طائر المكاو) عبد العزيز حسين مقامس تحدث حول فكرة تأسيس الفريق واجتماع اعضائه قائلا: تم تأسيس الفريق اخيرا وفريقنا يختص برعاية الطيور الحرة من فئة المكاو وحول فكرة تأسيس الفريق قال مقامس ان بداية الفكرة نبعت من رغبة اكثر من هاوٍ لتربية المكاو ان يكون هناك تنظيم وفعاليات للخدمة المجتمعية عن طريق هذا الطائر المميز بحيث يتم اطلاع الناس ومحبي هذه الطيور على مهارات هذا الطائر والاستمتاع باشكالها والوانها الجميلة وطريقة طيرانها في الهواء الطلق بشكل مباشر وتعريف الناس على طريقة تربيتها وتغذيتها ورعايتها واسلوب التعامل معها.

أنواع المكاو

وفيما يخص امتيازات هذا الطائر وطباعه واختلافه عن الطيور الاخرى قال مقامس: هذا الطائر من فئة المكاو ويندرج تحته انواع كثيرة من السكارلت والبلو قولد والقرين وينق والبروتد وانواع اخرى مختلفة، ومنها انواع اخرى هجينة ينتجها اصحاب تلك الطيور وبالنسبة للالوان فهي مختلفة ايضا وكل فصيلة لها لون مميز وطباع خاصة بها.

طائر حر

وحول اهداف الفريق قال مقامس ان اهم اهداف الفريق هو نشر المعرفة عند الناس حول هذا الطائر، وكذلك تثقيف الناس بان هذا الطائر حر ويريد الحرية والاستمتاع والطيران ومكانه ليس القفص وعلينا ان نستمتع به ايضا بهذه الوضعية، ويهمنا ايضا ان نكون مجموعة مساعدة ومرجع معلوماتي لمن يرغب باقتناء هذه الفئة من الطيور.

استمتاع

وفيما يخص تقبل الناس لهذا الطائر وردود افعال الناس عندما يرونه قال: وجد ترحيبا واسعا عند الناس ومن خلال الفعاليتين التي قمنا بها الفترة الاخيرة ومنها التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي في مشرف من خلال استمتاع الاطفال والاهالي ورغبتهم بالتصوير مع الطيور وملاعبتها وحملها وهو امر يسعدنا كثيرا كاعضاء فريق.

وحول الامان في التعامل مع الطائر واحتمالات التعرض للخطر اوضح مقامس ان هذا الطائر له احجام متنوعه وكبيرة نوعا ما وهو ليس طائر هجومي او شرس بل طيور مسالمة دفاعية وليست جارحة وهو لا يستخدم منقاره ويعض اي احد الا اذا كان في حال خوف من الطرف المقابل او يتعرض لمضايقة وهي الحالات الوحيدة التي يشكل فيها الطائر نوعا من الخطورة وفي حالاته الطبيعية لا يهاجم ولا يعض.

رؤية الفريق

وتحدث مقامس عن رؤية الفريق وخططه المستقبلية قائلا: نحن نهدف لحث الناس على اقتناء طائر المكاو ورؤيتنا تتحقق عندما نرى المكاو في كل بيت ويعرفون كيف يتعاملون معه ويغذونه بطريقه صحيحة، وكذلك يتعلم اعضاء الفريق كيف يستطيعون انتاج الفصائل المهجنة منه والمنتجة له، ومن اهدافنا ايضا ان يكون المكاو عاملا مهما في تعريف الناس على معالم الكويت والاماكن السياحية من خلال تصوير النشاطات الخاصة به.

واشار الى الاجواء والبيئة التي تناسب هذا الطائر قال: تعتبر الكويت حارة صيفا وهذا لا يناسب طيران طائر المكاو لذلك اغلب الهواة يمارسون هواية تطيير المكاو من شهر اكتوبر تقريبا الى شهر مايو وعندما ترتفع الحرارة نتوقف عن ذلك وهو امر مهم عندنا وهو توفير اماكن معينة مناسبة او قاعات كبيرة مغلقة لنستطيع ان نطير فيها خلال تلك الفترة.

دعم لوجستي

وحول سعي الفريق للحصول على دعم من الجهات الرسمية والخاصة قال نحن كفريق يهمنا بشكل اساس ان نحصل على الدعم المعنوي والتشجيع ومن ثم الدعم اللوجستي من خلال توفيق مواقع واماكن مناسبة لهوايتنا ومنحنا تصاريح تطيير لبعض الاماكن التي لا يمكن دخولها، وفيما يخص الدعم المادي فنحن نقوم بدعم انفسنا ولا نطلب من احد.

وحول امكانية التواصل ومعرفة انشطة الفريق قال مقامس بامكان اي شخص ان يتواصل معنا من خلال حساب الفريق في الاستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي.

