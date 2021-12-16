إذاعة الكويت هواها.. بحريني وقطري

الخميس Al wanees

احتفاءً بـاليومين الوطنيّين لمملكة البحرين و لدولة قطر « أكد قطاع الإذاعة في وزارة الإعلام أنه سوف يكون على مستوى الحدث في تغطيته الحية لمشاركة الشعب الكويتي البهجة مع الاشقاء بـ مملكة البحرين و دولة قطر في هذه المناسبتين العزيزتين على قلب كل كويتي، وذلك بناء على توجيهات معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة منيرة الهويدي.

لإبراز اليوم الوطني لمملكة البحرين ودولة قطر عبر برامج البث المباشر في المحطات الإذاعية، تحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي ولكي تكتمل الفرحة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي باليوم الوطني، لم يتوان قطاع الإذاعة من انتاج اغاني وطنية واهداء للاشقاء في مملكة البحرين تحت اسم «بحرين الزين» غناء حمد القطان كلمات أحمد الشرقاوي الحان عبدالله القعود توزيع موسيقي عمار البني وكذلك لدولة قطر حيث تم انتاج اغنية وطنية من قطاع الإذاعة اهداء للاشقاء في قطر تحت اسم «الحرة قطر» غناء «محمد البلوشي» كلمات «ساهر» الحان احمد حمدان توزيع موسيقي عمار البني.

وما من شأنه أن يعزز أواصر المحبة بين الشعب الكويتي ودول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد على صلابة العلاقات المشتركة بينهما.

وعن خطة العمل لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي ان الاحتفال باليوم الوطني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي هو يوم وطني كويتي كذلك نحتفل به وكانه يوم كويتي 100% والاستعدادات على اكمل وجه ويتم التحضير لها مسبقاً حيث خصصت الإذاعة بجميع محطاتها الإذاعية ومن الصباح الباكر و منها تجهيز عدد من البرامج المباشرة بالاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين الذي يصادف 16 ديسمبر و اليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر، وبث مجموعة من الاغاني الوطنية على مدار الساعة باليومين الوطنيين للاشقاء في مملكة البحرين ودولة قطر، وانتاج عدد من التقارير والفلاشات وتبثها بجميع المحطات الإذاعية، بثاً مشتركاً بين إذاعة دولة الكويت وإذاعة البحرين بعدد من البرامج ومشاركتهم الاحتفالات بيومهم الوطني وكذلك بث مشترك بين إذاعة دولة الكويت وإذاعة قطر للمشاركة مع الاشقاء احتفالاتهم الوطنية ونقلها للمستمعين وأن الهدف من تقديم مثل هذه الاحتفاليات، بأعياد دول مجلس التعاون هو إبراز اللحمة الخليجية، كما تم عمل برامج خاصة للمشاركة مع الاشقاء باليوم الوطني لكل منهم ، كما ستتخلل التغطية المباشرة في إذاعة دولة الكويت بجميع محطاتها الإذاعية مشاركة مجموعة من الفنانين والإعلاميين من مملكة البحرين ودولة قطر للتعبير عن فرحتهم وذلك عبر الهاتف. بدوره، هنأ الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة سعد الفندي مملكة البحرين ودولة قطر قيادة وشعباً بيوميهما الوطنيّين واصفا فرحة الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بأيامهم الوطنية بأنها فرحة للكويت أيضا.

