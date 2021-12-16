بسبب تفاصيل صادمة عن حياتها الشخصية.. لا حديث في مصر إلا عن أمينة خليل

الخميس Al wanees

تصدرت الفنانة المصرية أمينة خليل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «جوجل» وذلك بعد مقابلة تلفزيونية كشفت فيها الكثير من التفاصيل الصادمة عن حياتها الشخصية، كان أبرزها التنمر عليها بسبب شكلها، واضطرارها إلى العمل في غسيل الأطباق وجرسونة لفترات طويلة قبل أن تنضم للوسط الفني.

كشفت أمينة خليل، عن الكثير من أمور حياتها الخاصة، بداية من طفولتها، ومرورا بفترة الشباب التي قررت فيها أن تعتمد على نفسها في العمل، ويكون لها كيانها الخاص، وقالت إنها عاشت طفولة سعيدة، وكان أهلها الملجأ والملاذ الآمن لها بعد كل أزمة تمر بها، وحتى الآن هم من يشعرونها بالراحة في التعامل، حتى إنها صرحت بأن حضن شقيقتها «زينة» هو الملاذ الذي تلجأ إليه، إضافة إلى أن والدها ووالدتها من أقرب الناس إليها.

وأضافت أمينة خليل، أن موقف والديها من دخولها عالم التمثيل كان إيجابيا للغاية، رغم أنهم تعجبوا في البداية من أن ابنتهما ستكون فنانة، لكنهما ظلا في ظهرها وآمنا بشغفها، مضيفة: «والدي يرسم على وجهي الابتسامة حينما أتذكره وعلمني كيف أكون سعيدة، وفي السوشيال ميديا محبش السعادة غير المبررة طول الوقت عليها، الناس اللي دايما بتصدر إنهم مبسوطين، إيه أنتوا طول الوقت مبسوطين ومبتضايقوش؟ ده مش طبيعي». وتابعت: «في بداية حياتي قررت الاعتماد على نفسي وذهبت لـ نيويورك واشتغلت جرسونة، والتحقت بمدرسة التمثيل، وأهلي شجعوني على تلك الخطوة وأفادتني كثيرا»، وقالت: «كنت في نيويورك في مدرسة التمثيل وعايزة اشتغل وأهلي كانوا عايزني أكسر حياتي اللي عشتها داخل فقاعة بالقاهرة، لأتعلم الاعتماد على ذاتي، وقالولي لازم تشتغلي جرسونة وتنضفي الحمامات وكل حاجة عشان تتعلمي قيمة الجنيه»، واستكملت: «أنا طائشة وأحب شراء الملابس، لذلك أنفقت كل أموالي من العمل على شراء الملابس واتصلت بوالدي وطلبت منه أن يرسل لي أموالا ولكنه رفض، وتكلمت مع أمي وأرسلت لي بالفعل الأموال». وتحدثت أمينة خليل عن خطتها لخضوعها لعملية جراحية وهي تجميل حجم أنفها، قائلة: «طول عمري أنفي كبيرة وكانت مضيقاني في الصور زمان ولما دخلت السينما كانت بتتقالي مش عارفين نودي الكاميرا فين بسببها»، مضيفة: «عندي عقدة نفسية من كبر حجم أنفي، وقررت الخضوع لعملية تجميل، حتى أنتهي من تلك العقدة في حياتي».

ووصفت أمينة خليل نفسها، قائلة: «أنا إنسانة تود وتختار أن تعيش الحياة بكل معانيها على أكمل وجه.. فعندما أحب، أحب بكل ما في جسدي من خلايا، وعندما أحزن أتحطم تماما وأنكسر إلى مليون جزء.. وعندما أعمل، أعمل بجد قد لا يتيح لي النوم لأيام.. وعندما اختبر الأشياء أسعى لتجربة كاملة أنا أعيش الحياة بكاملي أنا شخصية حالمة ومتفائلة لأبعد الحدود.. أرى الحياة عبر عدسات نظارتي الوردية طوال الوقت.. أنا شخصية تواقة ومعطاءة وكل ما يهمني في نهاية المطاف هو أن أكون سعيدة».

