باسل الخياط ليس الأول.. أمراض نجوم الوطن العربي النادرة

الخميس Al wanees

تعرض الكثير من النجوم في مصر والوطن العربي لأزمات صحية خلال الفترة الأخيرة، وكشفوا عن أمراض نادرة أثرت في حياتهم.

وفي الفترة الماضية تكرر إعلان بعض النجوم عن إصابتهم بأمراض قد تجبرهم على الابتعاد عن الأضواء قليلا، آخرهم الفنان باسل الخياط الذي أكد أنه يعاني من مرض حمى البحر الأبيض المتوسط، وهو مرض نادر يعيش ويتعايش معه منذ فترة طويلة، وأوضح باسل أن المرض وراثي وأعراضه قريبة من الحمى، وهو ليس مثل الأمراض التي لها أعراض، مشيرا إلى أن المرض يجعله يبتعد عن الأضواء لفترات ليست بطويلة.

قبل باسل أعلن أكثر من نجم عن مرضه، وأثارت الفنانة يسرا حالة من القلق والخوف على حالتها الصحية، وذلك بعد أن تحدثت بكلمات مؤثرة خلال استضافتها في حوار تلفزيوني وصدمت الجميع بكشفها عن إصابتها بمرض سرطان الدم، وقالت: «كان عندي شك في إصابتي بلوكميا «سرطان الدم»، وبسبب هذا الشك كانت حالتي النفسية سيئة، ولكن الآن حالتي جيدة»، موضحة أنها لا تعاني الآن من أي أعراض.

كما كشفت الفنانة الشابة مي الغيطي، عن معاناتها من مرض اضطراب ثنائي القطب، مرجحة أن سبب إصابتها به العمل المرهق نفسيا وجسديا، وقالت إن العمل في مجال التمثيل منذ سن صغيرة، كان أمرا مرهقا جدا، ما سبب لها التوتر المزمن، حتى باتت لا تستطيع قضاء وقتها بشكل طبيعي، مؤكدة أنها ظلت لسنوات طويلة تتعالج نفسيا، وهو أمر لا يدعو أبدا للخجل أو الإحراج.

الفنان زكي فطين عبد الوهاب، فاجأ جمهوره قبل أشهر بخبر إصابته بورم بالمخ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء».

