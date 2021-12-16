بان الرفاعي نظمت أمسيتها الشعرية الأولى.. «للحب عنوان»

الخميس Al wanees

تحت عنوان «للحب عنوان»، نظمت الشاعرة والكاتبة الكويتية بان الرفاعي أمسيتها الشعرية الأولى في فندق كوستا ديل سول، وسط حضور لافت لنخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاعلامية والفنية والاجتماعية، اضافة الى ضيفة الشرف في حفل الأمسية الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح.

تخلل الأمسية التي تواصلت فعالياتها على مدى ساعتين فقرات غنائية لاغنيات من كلمات الشاعرة بان الرفاعي أهمها أغنية «لا ما في مستحيل» للمعاقين من ألحان الفنان مصطفى صبري، ثم الاغنية الوطنية «احنا شعب نعشق بلدنا»، وأخيراً أغنية «كل ماينجرح قلبي» التي أدتها المطربة رهف بأسلوب رومانسي حالم ، بالإضافة الى وصلات لمختارات موسيقية لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم.

افتتحت الأمسية بكلمة ألقتها الشيخة شيخة العبد الله هنأت فيها منظمة الأمسية الشعرية الشاعرة بان الرفاعي، وشكرتها على توظيفها لابداعها الفكري والأدبي لدعم القضايا الانسانية والمجتمعية وخصوصاً فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أهدتهم عملاً فنياً من كلماتها لتشجيعهم على الانخراط في المجتمع مع أقرانهم الأصحاء.

وأشارت الشيخة شيخة العبد الله الى أن مساعدة ذوي الهمم والارتقاء بمستواهم ودعم وتشجيع أصحاب المواهب والمبدعين منهم، مسؤولية المجتمع ككل ولا تقتصر على جهة بعينها أو فئة أو فرد، ولفتت الى الطاقات اللامحدودة والرغبة في العطاء التي يتمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات لاسيما المجال الرياضي والانجازات المميزة للرياضيين المعاقين الكويتيين في المحافل الدولية والاقليمية الرياضية، والتي منها الدورة البارالمبية بطوكيو التي أحرز فيها اللاعب الاولمبي أحمد المطيري ميدالية فضية، اضافة الى الميدالية البرونزية للاعب الأولمبي الصاعد فيصل سرور مبارك، مختتمة بتمني التوفيق والنجاح للشاعرة بان الرفاعي في أمسيتها الأولى على ان تتبعها أمسيات أخرى لاحقة في المستقبل.

بدورها رحبت الشاعرة والكاتبة بان الرفاعي بالحضور في الحفل وخصت بالشكر والتقدير ضيفة الأمسية الشيخة شيخة العبد الله على تلبية الدعوة، مثمنة جهودها في دعم وتشجيع ذوي الهمم بمختلف المجالات وخصوصاً المجال الرياضي، وداعية المجتمع بكل فئاته وأفراده الى أن يحذو حذوها في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت على ايمانها بان الكلمة مسؤولية وأمانة ورسالة يجب استغلالها لصالح المجتمع وجميع فئاته، فالكاتب أو الشاعر يجب أن يتفاعل بكلماته مع الواقع الذي يحيط به ليجعله أجمل وأفضل من جهة، وان يكون له دور في اصلاحه ومعالجة سلبياته من جهة أخرى، مشيرة الى اعتمادها مبدأ التنوع في الكتابة وعدم تركيزها على الأشعار الرومانسية فقط، حيث كان للوطن نصيب من أشعارها وتعاونت مع المايسترو الدكتور أحمد حمدان والفنان والملحن مشاري العوضي في أغان وطنية من كلماتها، بالاضافة الى انجازها لعمل فني خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وهو أغنية بعنوان «لا ما في مستحيل» من كلماتها والحان الملحن الشاب مصطفى صبري والتي تم تصويرها في مقهى تميز بتشغيله وادارته من قبل ذوي الهمم.

بدأت الشاعرة بان الرفاعي الأمسية الشعرية بقصيدة عنوان «أمي» أهدتها لوالدتها التي كان لها الفضل بعد الله في تشجيعها على الكشف عن موهبتها في الكتابة للشعر والخواطر، بعد سنوات من الاحتفاظ بما كتبته حبيس الأدراج قالت فيها:

أمي يا نبع الحنان.. يا حضن وأمان.. يا رمز الوفا.. يا حب ودفا..يا رمز العطا.. يا ستر وغطا.. يا حب العمر.. يا نور الحياة..يا لمسة شفا..ياعيون الضرير..يانسمة عبير..ياشمس الشموس..ترخصلج انفوس.. يا قوة وصبر.. يا حكمة وعبر وقول فعل

مالي عنج ..ولو كبرت. أكون بحضنج طفل..

خواطر

ألقت الشاعرة بان الرفاعي خواطر من كتابها الجديد منها :

فوق جسد أيامي

كانت الطعنات تتوالى من الاحباء

والأقنعة تتساقط سريعاً

من وجوه المنافقين بلا حياء

وأتساءل..

لما قل الوفاء حتى أصبح اليوم رياء؟

ولما الجهود دوماً هدية الأوفياء؟

ولماذا الطمع تاج على رؤوس الأغبياء؟

فكلنا يعلم ان الحياة فانية

والأيام تتقلب بين فرح وشقاء

والكفن خالي من الجيوب

والمال لا يشتري سعادة الأصحاء

ولا يزيد في العمر يوماً ان حل الأجل والقضاء

فياليتهم علموا أن القناعة سر الحياة

وان السعادة في العطاء

وبالحب والتراحم تسقي القلوب من الود سخاء

ولم تخل الوصلات الشعرية التي ألقتها الشاعرة بان الرفاعي من أشعارها باللهجة العامية وكان من أبرزها قصيدة بعنوان «يا ويل قلبي» منها ما يلي:

يا ويل جلبي من جفاك

تبتعد وعيني وراك

ما ناي جادر أنسحب ولا جادر أنسى هواك

حس فيني واجترب ولا تفكر بهذا وذاك

انت في نبضي تعيش

وحلمي أكون بس معاك

واختتمت الامسية بتوقيع كتاباها للحضور هما «انت أو لا أحد» و«وأتى ربيع الحب».

