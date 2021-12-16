محمد الأقرع.. بطل الألعاب القتالية سيرة ذاتية

الخميس Al wanees

تدرب على أيدي أسماء لامعة في ميادين الألعاب القتالية، وصقل نفسه بكل عزيمة وإصرار ليكون أحد الأبطال البارزين في رياضة الجوجيتسو والفنون المختلطة.. إنه اللاعب والمقاتل الفذ محمد الأقرع الذي فرض نفسه بقوة في حلبات الجودو أولاً ثم الجوجيتسو ثانياً والفنون القتالية ثالثاً.. ومازال طموحه كبيراً في تحقيق الإنجازات المحلية والدولية بعد سجل حافل بالانتصارات.. «النهار» تواصلت مع اللاعب الذي يواصل مسيرته الرياضية ودراسته الأكاديمية في الولايات المتحدة.. فكان هذا اللقاء:

? متى بدأت ممارستك لألعاب الجوجيتسو والفنون القتالية؟

? بدأت مشواري في الفنون القتالية عام 2011 مع فريق الجودو بنادي الكويت.. ووقتها أصر والدي على الانتساب إلى أحد الأندية أملا في شغل وقت فراغي بشيء مفيد. وبعد أن زاولت لعبة الجودو لبضعة أشهر، شاركت في بطولة محلية وأحرزت المركز الثاني رغم أنها كانت أولى مشاركاتي. ومنذ لحظة التتويج وحصولي على الميدالية الفضية، عزمت على أن أكون أفضل لاعب في هذه الرياضة وأن أكرس وقتي وجهدي لها، وفيما بعد أصبحت بطل الكويت،الخليج والعرب وحققت أكثر من 30 ميدالية..وبسبب حبي وشغفي في الفنون القتالية شاركت في مسابقة للفنون المختلطة في الكويت عام 2015 ونظمتها جهة خاصة، وفزت وقتها بحزام البطولة..ومنذ تلك اللحظة بدأت البحث عن نفسي في الفنون القتالية المختلطة واستثمرت منحتي الدراسية في الولايات المتحدة عام 2017 والتحقت بأفضل معسكر تدريبي في العالم وهو نادي (AKA) في ولاية كاليفورنيا والذي يتدرب فيه الكثير من أبطال العالم مثل حبيب نورمحمدوف..ولكي أحقق هدفي و بتوصيات من مدربي كان يجب علي أن أشارك في مسابقات للعبة الجوجيستو لكي أزيد مهاراتي وخبرتي.

? لماذا اتجهت نحو ممارسة الألعاب القتالية ولم تتجه للألعاب الأكثر شعبية مثل كرة القدم أو السلة أو أي لعبة جماعية؟

? في صغري كنت نشيطاً ووالداي أصرا على أن اختار رياضة لتفريغ طاقتي و لم يكن أمامي سوى الفنون القتالية..وقبل ممارستي لأي فن قتالي، كنت أعرف كيفية الدفاع عن نفسي بالفطرة. ومثلما هنالك أشخاص لديهم الموهبة في كرة القدم أو أي لعبة اخرى، كنت أؤمن بأني موهوب بالفنون القتالية.

? من شجعك على ممارسة هذه الرياضة؟

? والداي شجعاني على ممارسة هذه الرياضة وعائلتي ساندتني لاستمر في اللعب.. وفيما بعد أصبحت الإنجارات والميداليات التي أحققها تغريني وتشجعني على تطوير نفسي.. ليس هنالك سقف لطموحي في الفنون القتالية.. فأنا أطمع في تحقيق المزيد من الألقاب.

? ما أبرز البطولات التي شاركت فيها.. وما هي الإنجازات التي حققتها طوال الفترة الماضية؟

? لقد شاركت في أكثر من 100 بطولة حول العالم في مختلف ألعاب الفنون القتالية. ولكن أبرز الانجازات حصولي في لعبة الجودو على ذهبية بطولة الخليج مرتين وذهبية بطولة العرب مرتين.. وفي عام 2017 حصلت على جائزة أفضل لاعب في الكويت. وفي لعبة الجوجيتسو أصبحت بطل أميركا في ولاية نيفادا خلال العام الحالي. وأيضا لدي 43 ميدالية ذهبية في بطولات عالمية أقيمت في الولايات المتحدة. وفي لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) حققت انتصارين، الأول كان ضد مقاتل مكسيكي و الحدث كان في المكسيك. الفوز الآخر كان في الإمارات ضد مقاتل عراقي.. وحصلت في النزالين على أسرع فوز.

? ما الذي تطمح إليه في هذه الرياضة؟

? أطمح أن أكون افضل لاعب فنون قتالية في التاريخ لأرفع علم الكويت عاليا وأن أكون خير ممثل لبلدي.

? هل تتدرب يومياً وما الوقت الذي تقضيه في التمرين؟

? أتدرب 6 أيام في الأسبوع.. وأقضي معظم يومي في النادي.. والتزمت بنصيحة مدربي الذي قال لي: إذا أردت أن تصبح الأفضل يجب أن تتمرن كالأفضل والأفضل يتمرن أكثر من الجميع. لذلك في معسكري هناك تمرينان أساسيان.. صباحي ومسائي.. وبينهما تمرين إضافي أبحث فيه عن نقاط ضعفي وأحاول أن أطور من نقاط قوتي في تمريني الانفرادي.

? من يشرف على تدريبك؟

? أتدرب تحت أيدي افضل طاقم تدريبي في العالم وأنا محظوظ بهم. مدربي الأساسي هو خافيير مندز. الذي تخرج تحت يديه كثير من أبطال العالم في الفنون القتالية مثل دانييل كورمييه، كين فيلاسكا و حبيب نورمحمدوف..ومدربي الثاني هو رون كيسلر وهو بطل عالمي في الجيوجيتسو و قد درب الكثير من الأبطال و لديه الخبرة الكبيرة في هذه الرياضة.. أما مدربي الثالث هو حبيب نورمحمدوف.. وهو الذي يعتبره الجميع أسطورة من أساطير الفنون القتالية المختلطة.

? هل تحظى اللعبة بإقبال لدى الشباب الكويتي.. وهل تشجع على ممارستها؟

? في الوقت الحاضر، الإقبال على الفنون القتالية أصبح كبيرا في مختلف الأعمار والفئات السنية. ربما ليس لدى الجميع الهدف ليشارك في البطولات، ولكن الكثير من الممارسين يستثمرون فيها وقتهم وجهدهم.. وأرى من الضروري أن يتعلم المرء كيفية الدفاع عن نفسه.

? هل تفكر بإنشاء أكاديمية لتعليم الفنون القتالية؟

? من الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها هي نشر ما تعلمته في مسيرتي الرياضية والاحترافية في الخارج إلى الرياضيين في الكويت.. وفي المستقبل سأعمل على تأسيس أكاديمية لتعليم الفنون القتالية لكي أسهل طريق الشباب الكويتي نحو البطولات العالمية.

? ومن مثلك الأعلى في الفنون القتالية؟

? هنالك الكثير من اللاعبين المبهرين والمتميزين ولكن لا أرى أحداً منهم مثلا أعلى لي. فأنا دائماً أعتبر نفسي منافسا لهم.

? ماذا علمتك هذه الرياضة؟

? شخصيتي قبل الفنون القتالية تختلف كليا عن شخصيتي بعد ممارستها.. فقد علمتني تهذيب النفس والهدوء وأصبحت حياتي مرتبطة بهدف كبير.. حبي لهذه اللعبة أبعدني عن المتاعب و جعلني أرى الحياة بمنظور أعمق. ? الاسم: محمد جمعة الأقرع.

? الميلاد: 21-11-1999.

? المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة صناعية ونظم.

? لاعب جودو في نادي الكويت من 2011 حتى 2018.

? لاعب جودو في منتخب الكويت من 2012 حتى 2018.

? لاعب كيك بوكسينغ في نادي شوغون 2016 إلى 2016.

? لاعب «MMA» منذ 2016.

? لاعب «MMA» في منتخب الكويت منذ 2017.

? مقاتل سان خوسيه «AKA» منذ 2017.

? لاعب جودو بجامعة ولاية سان خوسيه منذ 2018.

? لاعب «AEG ،AKA» في «BJJ» منذ 2017.

? مقاتل «MMA» محترف منذ عام 2020.

الإنجازات:

? الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للجوجيتسو في سان فرانسيسكو، الحزام الأبيض عام 2017.

? الفوز في مسابقة اتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة عام 2017.

? بطل الكويت للجودو 2017.

? الميداليه الذهبية في بطولة الجوجيتسو على مستوى كاليفورنيا 2018.

? أفضل لاعب جودو في الكويت عام 2018.

? الميدالية الذهبية في بطولة جوجيتسو في تيكساس؛ الحزام الأزرق، 2019.

? بطل الكويت للجودو 2018.

? الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للجوجيتسو «أريزونا» 2019.

? الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للجوجيتسو، الحزام الأزرق 2019.

? الفوز في مباراة للفنون القتالية المختلطة تحت إشراف اتحاد كاليفورنيا 2019.

? الحصول على أسرع فوز في بطولة الفنون القتالية 2019.

? الحصول على لقب بطل شمال أميركا للجوجيتسو 2019.

? الفوز في مباراة للفنون القتالية المختلطة تحت ظل اتحاد الساحل الشرقي في الولايات المتحدة 2020.

? الميدالية الذهبية في الجوجيتسو في تكساس 2021.

? الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للجوجيتسو، جي، الحزام الأزرق، كاليفورنيا 2021.

? الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للجوجيتسو، نو-جي، أريزونا، 2021.

? الحصول على ذهبية ولقب بطل أميركا عام 2021.

? الفوز في مباراة للفنون القتالية المختلطة تحت ظل الاتحاد المكسيكي 2020.

? الحصول على ذهبية ولقب بطل الساحل الشرقي لعام 2021.

? الحصول على ذهبية ولقب بطل كالفيورنيا لعام 2021.

? الفوز في مباراة للفنون القتالية المختلطة تحت ظل الاتحاد الاماراتي «أبوظبي 2021».

