إيمانيات

التضامن هو مسؤوليّة تقع على عاتق الأفراد والجماعات كلٌّ حسب قدرته وحسب موقعه ودوره، والتخلّي عن التضامن إنما هو تخلٍّ عن روح الإنسانية، وهناك بعض المجتمعات التي تقتصر في تضامنها على من هُو في محيطها من أقارب وجيران، بينما يعتبر آخرون أنّ التضامن يجب أن يكون بينه وبين كلّ من هو بحاجة له من خارج مجتمعه وعلى اختلاق دينه واهتماماته السياسية الأُخرى، فتراهم يبحثون عن المحتاجين من مختلف أنحاء العالم ليُقدّموا لهم كُل ما في وُسعهم لمساعدتهم.

على الرغم من أن هُناك من يعتبر أنّ التضامن من أنواع الاشتراكية إلّا أنّ التضامن يعدّ من المفاهيم الإسلامية المهمة، وتتعدد آيات القرآن والأحاديث النبوية التي تدعو للتضامن وتحث عليه، ومنها: قول الرسول (صلى الله عليه وآله سلّم): «مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا الخُلُق الإسلامي الحميد؛ فالتضامن والتعاون في الإسلام هو قيمة شاملة لكل الجوانب الحياتية، فهو يشمل الجانب الاجتماعي والروحي والمادي والسياسي. كتب الله تعالى للمتضامنين أجراً عظيماً، وفي الوقت نفسه فإنّ الإسلام لم يمنع الإنسان من النظر في حاجاته المادية، ولم يصادم فطرة الإنسان، بل دعا إلى التوازن بين الحاجات المادية لنفسه وبين المطالب الروحية التي يدعوه إليها حسّه الإيماني.

إنّ علينا استعادة الصّورة الايجابيّة التي قدّمها المسلمون بعد الهجرة الى المدينة، وهم لا يحملون معهم شيئاً مما يحتاجون اليه، يومها استقبلهم أهل المدينة، وتقاسموا فيما بينهم الطّعام والمال والبيوت والعمل، فبنوا أنصع صورة للمجتمع الاسلاميّ الّذي أراده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والذي استطاع (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يواجه به التحدّيات التي فرضت عليه من قريش ومن اليهود ومن غيرهم. هذه الصورة التي عبَّر عنها القرآن الكريم بقوله: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 186).

تكمن أهمية التضامن بين الأفراد والمجتمعات فيما يأتي:

? الحدّ من عدم المساواة والظلم الاجتماعي في العالم.

? ضمان صحة المجتمعات ورفاهيتها.

? وحدة البشر رغم تنوعهم واختلافهم.

? تحقيق السلام في العالم.

? التخلّص من الفقر والجوع والمرض؛ وذلك لأنّ التضامن يدعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال إنشاء صندوق التضامن العالمي، وإعلان اليوم العالمي للتضامن الإنساني.

