إيمانيات

تعتبر الوحدة من العوامل الأساسية الضرورية في عزّة الأُمّة ومنعتها وثباتها أمام أعدائها، فهي شعار من شعارات القرآن الكريم التي يسعى في كثير من آياته للتشديد عليها والدعوة إليها لتكون للمسلمين الغلبة حينما يلتحمون مع عدوهم في صراع. والوحدة التي دعا لها القرآن هي وحدة قائمة على المحبّة والمودة والتآلف والأخلاق والعدالة، ولا يمكن لرابط كالدِّين أن يبعث على وحدة من هذا القبيل، فالوحدة القائمة على الدِّين هي وحدة نابعة من القلب، وهي ليست وحدة مصالح ووحدة إرغام، بل هي وحدة نابعة من قلوب واعية مدركة داعية لله تعالى تبتغي رضاه. لهذا تعد الوحدة الوطنية أساس التقدّم في أي مجتمع، وقد دلّ التاريخ على أنّ ضعف الأُمم وانحلالها يكون السبب الرئيسي وراءه هو تفكك أبنائها وعدم وعيهم بأهميّة وضرورة الوحدة الوطنية. ولا تقف حدود الوحدة الوطنية عند التفرقة، بل تمتد لتشمل معاملاتنا اليومية كافة من تعاون وتسامح، ونبذ العنف والتطرّف بكلّ أشكاله، استجابة لما دعت إليه الأديان من التعايش الحقيقي على أُسس إنسانية، ونشر قيم المحبّة والحرّية والمساواة.. فالوحدة الوطنية تعني التآخي بين أبناء الأُمّة دون تفرقة بين المواطنين على أساس اللون أو الجنس أو الدِّين أو العامل الاقتصادي، وإنّما الجميع متساوون، يعملون من أجل تحقيق أهداف إيجابية لصالح الوطن. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات/ 13).

ولا تقتصر الوحدة الوطنية على الحروب فقط، إنّما تتّضح في السلم أيضاً، من خلال تضافر أبناء المجتمع، وتزداد ضرورة وأهميّة الوحدة الوطنية في عصرنا الحاضر، حيث يواجه هذا العصر كثيراً من التحدّيات تختلف عن التحدّيات في الماضي. فالثورة المعلوماتية، والعولمة، والغزو الثقافي، كلّ تلك التحدّيات تفرض علينا أن نؤهل أبناءنا لمواجهتها. ولن يتأتى هذا إلّا من خلال تنمية الوحدة الوطنية والعمل على ترسيخها، ونبذ العنف والإرهاب، والعمل على بناء الإنسان وتنمية مهاراته من أجل الصمود أمام تحدّيات العصر.

إنّ تمتين الوحدة الوطنية، تحتاج إلى جهود وطاقات كلّ مواطن من موقعه الوظيفي أو العملي أو الاجتماعي في تعزيز أواصر الوحدة الوطنية. إنّ أرقى علاقة تربط مواطن بوطنه هي علاقة الإضافة إلى مكاسب ومنجزات الوطن مكاسب ومنجزاتٍ جديدة. لذلك فإنّ التشبث بمفهوم الوحدة الوطنية يتجلّى في ضرورة إسهام كلّ مواطن في مضمار البناء والتقديم، وذلك من أجل تمتين الوحدة الوطنية بالمزيد من المكاسب والمنجزات على مختلف مستويات الحياة. فلتتحوّل كلّ الجهود والطاقات والكفاءات صوب فريضة الوحدة الوطنية، وذلك من أجل حمياتها وتطويرها.

