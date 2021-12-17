إيمانيات

العقل أوّلُ ما خلق الله، كما في الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي الحديث القدسيّ، أنّه تعالى بعد أن خلق العقل خاطبه: «أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال: وعزّتي وجلالي ما خلقتُ خلقاً أحسن منك، بك أُعرف، وإيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وبك أُثيب، وبك أُعاقب». من هنا نُثبِّت أولوية العقل لقوله سبحانه: ?كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ? (البقرة/ 242).

ولو تَصفَّحت كُتُب العقيدة والفقه والحياة لرأيت أنّ شرط العقل هو المقدَّم على سائر الشروط. ولقد ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام): «عقلُ المرءِ نظامُه»، وجاء عنه (عليه السلام): «بالعقلُ صلاحُ كلِّ أمر»، ولعلّه استوحى ذلك من أُستاذه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي قال: «قوامُ المرء عقله، ولا دينَ لمن لا عقل له»، كما أدركه بوعيه المختزن لقيمة هذا المخلوق العظيم (العقل).

وفي الأثر عن الإمام الكاظم (عليه السلام): «إنّ للهِ على الناسِ حُجَّتين: حُجَّة ظاهرة، وحُجَّة باطنة، فأمّا الظاهرةُ فالرُّسلُ والأنبياءُ والأئمّةُ:، وأمّا الباطنةُ فالعقول». ولقد عَلَّمَ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين كيف يُوظِّفون هذه الحُجَّة أو الرسول الباطني بقوله: «استرشدوا العقل تُرشدوا، ولا تعصوه فتندموا».

لمّا قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجل كتابيّ له بيان ووقار وهيبة: ما أعقل هذا! قال للناقل أو القائل: «مهْ! إنّ العاقل مَن وَحَّدَ الله وعمل بطاعته»، إذ ليس عاقلاً أو مكتمل العقل مَن يُشرِك بالله ويعدل به غيره.

أولوية العقل إذاً لا غبار عليها، ولا يختلف عليها اثنان.. أمّا استدلالات العقل فمن خلال إعمال أدواته وأهمّها (التفكُّر) و(التأمُّل) أو (التفكير) وهو إعمال أدوات التفكير العقلي والمنطقي، لقوله سبحانه: ?كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ? (البقرة/ 219). وإنّما كان التفكُّر أداةً من أدوات العقل أولوية، لأنّه بحسب تعبير الإمام عليّ (عليه السلام): «التفكُّر يدعو إلى البرّ والعمل به»، فهو آلة التمييز بين الظلمات والنور، وداعية الخير والعمل به. يقول (عليه السلام) كما في الرواية عنه: «فِكرُ المرءِ مِرآة تُريه حُسنَ عَمَله من قُبحه». وليس عجباً بعد ذلك أن تُعدّ ساعة تفكُّر خيراً من عبادة سنة، وفي خبر آخر من ستّين سنة (أي من العمر كلّه)!

