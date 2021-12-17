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طرابلس - الوكالات: شهدت أحياء رئيسة في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر ليل الأربعاء الخميس انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا نفذته مجموعات مسلحة، على خلفية إقالة مسؤول عسكري بارز. وقال مسؤول عسكري صباح امس إن «مجموعات مسلحة تابعة لعدد من القوى العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بشكل مكثف في عدد من المواقع الحيوية في العاصمة». وتتبع منطقة طرابلس العسكرية لوزارة الدفاع.

وأضاف المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته أن «الانتشار جاء عقب ساعات من مباشرة اللواء عبدالقادر منصور مهامه آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية المعين من المجلس الرئاسي بعدما قرر الأخير إقالة اللواء عبدالباسط مروان الذي شغل رئاسة المنطقة العسكرية لسنوات». والمجموعات المسلحة التي نشرت قواتها تابعة لوحدات عسكرية بوزارة الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، وفقا للمصدر ذاته.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام وعُرضت على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من المسلحين يتجولون على متن عربات عسكرية في أرتال في شوارع طرابلس إلى جانب تمركزهم في محيط مقر رئاسة الحكومة وغيرها من المواقع الحكومية. وقالت وسائل الإعلام إن المسلحين مقربون من اللواء عبدالباسط مروان. لكن المصدر قلل من أهمية الانتشار العسكري ونفى أنباء عن محاصرة مواقع حكومية مؤكدا أن القوات التي نُشرت هي ذاتها التي تقوم بتأمين هذه المقار.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لايحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع (حقيبة بدون وزير) ووزارة الداخلية، داخل الحكومة المؤقتة. وتأتي هذه التحركات قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 24 ديسمبر الحالي ويبدو أن مفوضية الانتخابات تواجه تحديات في إقامتها في موعدها في غياب قائمة رسمية للمرشحين واستمرار الخلافات بين الأفرقاء المتنافسين. وما زال الوضع الأمني غير مستقر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، على الرغم من التقدم السياسي المسجل خلال العام الماضي. فقد أفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير.

وبينما تتزايد الشكوك في تنظيم الانتخابات في موعدها تسابق المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الزمن لإنقاذ العملية الانتخابية. والتقت وليامز عددا من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا وأعلنت بعد ذلك أن مهمتها تتمثل في دعم العملية الانتخابية. وشددت المسؤولة الأممية خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي لقاء منفصل مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، قالت وليامز إن مهمتها في ليبيا هي قيادة المسارات الليبية الثلاثة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، إضافة لدعم العملية الانتخابية.

