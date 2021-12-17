عربيات ودوليات

تحتفل قطر غدا بيومها الوطني وسط حالة مستمرة ومتصاعدة من تحول الاحلام الى انجازات مبهرة نقلت الدولة الخليجية الى مركز تأثير عالمي ايجابي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقاقية والرياضية. ويحمل اليوم الوطني بالنسبة للقطريين في طياته العديد من معاني التضحية والبذل والعطاء، فضلاً عن إبراز معاني العز والفخر والانتماء الوطني، إذ يُعد إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878 والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة حتى أصبحت قطر في ظل زعامته كياناً عضوياً واحداً متماسكًا وبلداً موحداً مستقلا. ويمثل اليوم الوطني تأكيدا لهوية الدولة وتاريخها كما يُجسد المُثل والآمال التي أقيمت عليها الدولة، علاوة على تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية.

ويتناغم شعار اليوم الوطني للعام 2021، «مرابع الاجداد أمانة» مع رؤية اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، والمتمثلة في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر، وتأكيداً على قيم اللجنة، والمتضمنة المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية.

وفي هذه المناسبة تلقت «النهار» كلمة من سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود فيما يلي نصها: تحتفل دولة قطر بذكرى اليوم الوطني للدولة، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد.

ويسعدني، بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، أن أرفع أسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، حفظه الله، قائد مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، وإلى الحكومة الرشيدة وللشعب القطري الكريم.

تحتفل دولة قطر هذا العام بهذه المناسبة السعيدة تحت شعار «مرابع الأجداد... أمانة» وهو مستمد من قصيدة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ويبين ان القطريين يرتبطون ببيئتهم ارتباطا وثيقا منذ القدم حتى شكلت جزء مهما ومؤثرا في تعزيز هويتهم.

ونحن إذ نحتفل بمناسبة تأسيس دولة قطر الحديثة إنما نستدعي أمجاد التاريخ لأولئك الآباء والأجداد الذين وطدوا دعائم الوطن ورفعوا رايته عالية في سماء العزة والكرامة لتستمر مسيرة بناء الوطن بسواعد أبنائه المخلصين لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا حفاظا على إرث الآباء والأجداد في صون الكرامة والسيادة الوطنية.

لقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فشمل برعايته الكريمة افتتاح أول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ قطر، بعد انتخابات حرة ونزيهة جسدت حرص الشعب القطري على القيام بواجبه الوطني، ونالت إشادة وإعجاب الدول الشقيقة والصديقة بما شهدته من

أجواء ديموقراطية شفافة ومشاركة شعبية كبيرة، وبذلك تكون قد اكتملت مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.

وقال سموه في كلمته أمام مجلس الشورى: «نحن ماضون في جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة خمس سنوات»، وأكد على أهمية «تحديد الأولويات في ضوء الاحتياجات الملحة للدولة» ودعا جميع الجهات المعنية «لإعداد استراتيجياتها القطاعية بالاستفادة من المرحلة السابقة بإخفاقاتها ونجاحاتها وتقييم ما حققته الاستراتيجيات الوطنية السابقة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية».

ففي مجال بناء الإنسان: تهتم الدول المتقدمة ببناء الإنسان كقاعدة متينة تؤسس عليه كل نواحي التقدم الأخرى، ولذلك جعلت دولة قطر الأولوية لبناء الإنسان عقلا وجسدا وتحصينه بالمعرفة وتزويده بسلاح العلم وأدوات العصر بهدف إعداد جيل المستقبل الواعد. لذا فإن أهداف التنمية في رؤية قطر 2030 تتمحور حول بناء الوطن والمواطن.

وفي مجال حقوق الإنسان، حرص الدستور القطري على تثبيت مبادئ الديموقراطية والشورى بتوفير جميع الضمانات والحريات للمواطن من أجل حياة كريمة قوامها الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في العمل وحق التعبير السلمي عن الرأي.

وفي الشأن الاقتصادي، حققت قطر خلال العقود الثلاثة الماضية طفرة كبرى في شتى المجالات وأحرزت مراكز متقدمة في جميع المؤشرات بشهادة المؤسسات الدولية واحتلت مكانة مرموقة في التنافسية العالمية. لقد ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات وحزم التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الدولة أسهمت في صمود الاقتصاد القطري. ففي الربع الثالث من

هذا العام حققت الموازنة العامة فائضا لأول مرة منذ جائحة كورونا وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية والزيادة التي شهدتها أسعار الغاز. وفي مجال الأمن الغذائي حققت قطر إنجازات كبيرة في الاكتفاء الذاتي. وفي التنويع الاقتصادي، تم إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. وفي

قطاع الطاقة، يأتي تغيير اسم شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفي السياسات الخارجية، ظلت دولة قطر تضع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي على رأس أولوياتها، وقد عبر عن ذلك حضرة صاحب السمو في كلمته أمام مجلس الشورى، بالقول: «إن علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافية تحتم علينا المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا، وقد حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره». وأصبحت قطر تلعب دورا بارزا ومؤثرا في محيطها الإقليمي والدولي في كافة القضايا والملفات، ملتزمة في ذلك بالمبادئ والقوانين الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي هذا الصدد، قال سموه في كلمته: «لقد عملنا على التوصل إلى علاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي، ولا نسعى في ذلك إلى التنافس مع أحد ولا إلى محاكاة أحد، بل إلى شق طريقنا الخاص بالموازنة بين مبادئنا الراسخة وحدود مقدراتنا ومصالح شعبنا وشعوب منطقتنا. وفي الأزمة الأفغانية الأخيرة، لعبت دولة قطر دورا إيجابيا وفاعلا حظي بإشادة وتقدير الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول العالم نتيجة لجهود الإجلاء التي قامت بها قطر من أفغانستان حيث عملت عن كثب مع شركائها الدوليين لإنجاز هذه المهمة الإنسانية، والتي توجت أخيرا بإبرام اتفاقية ترعى قطر بموجبها المصالح الأميركية في أفغانستان.

والتعليم هو الركيز الأساسية لبناء الانسان، وتولي دولة قطر اهتماما خاصا للتعليم في كافة مراحله، فقد احتلت قطر المركز الأول عربيا والرابع عالميا في مؤشر جودة التعليم الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لسنة 2021. وقد ترافق هذا الاهتمام مع افتتاح فروع لكبريات الجامعات العالمية ذات السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، لتكون رافدا لسوق العمل بالكفاءات التي لا تقل في المستوى عن أفضل الكفاءات العالمية بالإضافة لاستجلاب الخبرات الدولية ليستفيد منها أبناء الوطن لقيادة مسيرة المستقبل. وأود الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في هذا الإطار والتي ظلت تقدم خدماتها للقطريين من خلال دعم وتفعيل برامج التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.

وفي مجال الصحة، شهد القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد، وذلك إنفاذا لاستراتيجية الصحة الوطنية في رؤية الوطنية 2030، حيث باتت قطر تصنف عالميا ضمن البلدان المتقدمة في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي أفضل الأنظمة الصحية في العالم. وتمكنت قطر من وضع نظام شامل للرعاية الصحية يقدم خدماته وفقا لأعلى مستويات الجودة والمعايير العالمية من

خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة تنتهج سياسة صحية وطنية تراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.

وفي الشأن الرياضي، افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في الثلاثين من نوفمبر الماضي، الدورة العاشرة لبطولة «كأس العرب قطر 2021» بعد تسع سنوات من التوقف وللمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حفل بهيج أبهر العالم من حيث التنظيم والإمكانيات وفي النهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر في نهاية 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وإن بلادنا إذ تستشرف اقتراب استضافة

بطولة كأس العالم «قطر 2022» في نهاية العام المقبل، فإنها على وشك استكمال منشآت البنية التحتية وغيرها من التحضيرات اللازمة لهذا الحدث الكبير من حيث الاستعدادات الأخرى المطلوبة، كما تم إنجاز العديد من المشاريع الاجتماعية والثقافية المصاحبة. وكما قال سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى: «إن هذه البطولة هي مناسبة كبرى ليس لتعزيز مكانة الدولة عالميا وتعزيز التواصل والتعاون بين الشعوب وإظهار طاقات قطر التنظيمية وبنياتها التحتية المتطورة فحسب، بل ايضا لإظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه، وإظهار الوجه الحقيقي الناصع لشعوب الخليج والعرب عموما».

إن علاقة دولة قطر بدولة الكويت الشقيقة تأتي في صدارة اهتماماتنا بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد... فأنا في بلدي الثاني «الكويت»... وإن الحديث عن العلاقة الأخوية الراسخة والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين هو أمر أثبتته الأيام والوقائع عبر مواقف مشرفة سجلها التاريخ بمداد من نور. وستظل التوجيهات السامية ببذل قصارى جهدنا لكل ما فيه منفعة وخير البلدين

والشعبين الشقيقين نبراسا نقتدي به في العمل على ترقية وتعزيز هذه العلاقات الطيبة في كافة المجالات في ظل القيادة السياسية الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين لما فيه مصلحة وتقدم ورخاء الشعبين الشقيقين.

ويسرني في هذا المقام أن أعرب لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن إشادتنا بالجهود الصادقة التي بدأها المغفور له الشيخ صباح الأحمد، واستكملها سموه لحل الأزمة الخليجية حتى تكللت بالنجاح في «قمة العلا» وتوجت بنتائج مثمرة حققت المصالحة الخليجية وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون الخليجي وللمنطقة برمتها.

كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لصاحب السمو الأمير بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، ولولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد. كما لا يفوتني أن أعرب عن تهانينا الصادقة للقيادة السياسية على نتائج ومخرجات الحوار الوطني الذي تمت إقامته

مؤخرا بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير والتي توجت بتهيئة الأجواء لتوحيد الصف الوطني وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد ودعم الاستقرار السياسي فيها.

ما يزال العالم أجمع يعاني من جائحة كورونا ويعمل بكل جهد ممكن لمكافحتها، وقد نجحت دولة قطر، بما اتخذته من إجراءات احترازية ووقائية صارمة، فاحتواء هذه الجائحة والتقليل من آثارها إلى الحد الأدنى، وكانت من الدول القليلة التي تجاوزت هذه المحنة وذلك بفضل النجاح الذي حققته مؤسساتها الصحية.

وفي الختام، يطيب لي أن أتقدم لكافة وسائل الإعلام بدولة الكويت الشقيقة بجزيل الشكر والامتنان على ما تبذله من جهد مقدر في التغطية المتميزة لما يجري في بلدهم الثاني قطر وعلى الدور البناء الذي تقوم به في توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين حيث إن الإعلام يعتبر من أهم الوسائل في هذا العصر ويمكنه لعب دور ايجابي بارز في تمتين أواصر

الإخاء لمصلحة الشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه الوسائل التوفيق والنجاح وهي تقوم بدورها البناء والمتوازن ما جعل دولة الكويت تحظى بكل الاحترام والتقدير الوفير إقليميا وعربيا ودوليا.

وفق الله قادتنا على التعاون والتكاتف لتحقيق طموحات شعوب الخليج في الاتحاد والوحدة لتكون قادرة على صنع مستقبل يسوده الأمن والأمان والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

