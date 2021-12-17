دوليه

ستستضيف لندن النسخة الاولى من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإيطالي الفائز بالنسخة الاخيرة من كأس أوروبا والأرجنتين المتوج بلقب كوبا أميركا في الأوّل من يونيو 2022، بحسب ما أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أول من أمس. ومن المرجح أن يكون ملعب ويمبلي الشهير الاوفر حظاً لإستضافة المباراة التي أطلق عليها تسمية النهائي (فيناليسيما). وتأتي هذه المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم متجددة بين الإتحاد الاوروبي «ويفا» ونظيره الأميركي الجنوبي «كونميبول» حتى العام 2028، والتي ستشهد اقامة نسختين أخريين، بالإضافة إلى مباراة العام المقبل.

وأبدى الاتحادان معارضتهما لإقتراح من الإتحاد الدولي للعبة «فيفا» يهدف لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة. ومن ضمن الإتفاق بين الجانبين، سيتم افتتاح مكتب مشترك في لندن وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الاتحاديين القاريين بدءًا من أوائل عام 2022. واستضاف ملعب ويمبلي نهائي كأس أوروبا 2020 بين إنكلترا وإيطاليا في يوليو الماضي وانتهى بفوز الـ «أتسوري» بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث طغت على هذه المواجهة اقتحام مشجعين لا يحملون تذاكر محيط الملعب. ورغم هذه النقطة السوداء، لا يزال الملعب الذي يُعتبر موطن كرة القدم الإنكليزية مكانًا مفضّلاً لـ «ويفا» نظرًا لسعته البالغة 90 ألفًا وتسهيلاته الخاصة، حيث سيستضيف أيضًا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024. وكانت الأرجنتين انهت انتظارًا دام 28 عامًا من أجل إحراز لقب بطولة كبرى، وذلك عقب تتويجها بلقب مسابقة كوبا أميركا على حساب البرازيل المضيفة بنتيجة 1-0 في يوليو الماضي.

