دوليه

سجل المهاجم النروجي إرلينغ هالاند هدفين وقاد فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على غرويتر فورث متذيّل الترتيب 3-0 أول من أمس ضمن المرحلة السادسة عشرة.

وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 34 نقطة متأخراً بفارق ست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ بعدما اكتسح الاخير شتوتغارت 5-0 الثلاثاء. فيما يقبع فورث في المركز الاخير بأربع نقاط.

وعلى ملعب «سيغنال ايدونا بارك»، تألق هالاند بتسجيله ثنائية (33 من ركلة جزاء و81)، فيما أضاف الهولندي دونيل مالن الثالث (89). ورفع هالاند أهدافه الى 13 هدفاً هذا الموسم في الـ «بوندسليغا» في المركز الثالث في ترتيب الهدافين ومتأخراً بفارق خمسة أهداف عن المتصدر مهاجم العملاق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واستعاد الفريق «الأصفر والاسود» الذي يشرف على تدريبه ماركو روزه توازنه بعد مباراتين من دون انتصار، حيث كان خسر أمام بايرن ميونيخ 2-3، واتبعها بتعادل أمام بوخوم 1-1 في المرحلتين السابقتين.

وفي مباراة ثانية على ملعب باي أرينا، فرّط باير ليفركوزن الثالث بتقدمه بهدفين ليسسقط في فخ التعادل أمام هوفنهايم الرابع 2-2.

واكتست هذه المباراة اهمية كبيرة على اعتبار انّ ليفركوزن يتقدم بفارق نقطة واحدة عن هوفنهايم في المركز الثالث وسط صراع مشتعل على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد خسارة ليفركوزن امام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-5 الأحد، والتي شكلت نكسة لفريق المدرب السويسري جيراردو سيواني.

وأبقى التعادل على افضلية ليفركوزن في المركز الثالث (28 نقطة) مقابل 27 لهوفنهايم الرابع.وفشل فرايبورغ الخامس في البناء على تعادل ليفركوزن وهوفنهايم من اجل تضييق الخناق عليهما، واكتفى بالتعادل السلبي امام مضيفه أونيون برلين الثامن.

ويملك فرايبورغ 26 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن نادي العاصمة الثامن. وعمّق أينتراخت فرانكفورت جراح مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وألحق به خسارته الرابعة توالياً بعد فوزه عليه 3-2.

وتقدم فرانكفورت الذي حقق فوزه الثاني تواليًا، للمركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد مونشنغلاباخ عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر متقدماً بفارق نقطة عن أوغسبورغ صاحب المركز السادس عشر وأوّل الهابطين إلى الثانية والذي تعادل امام لايبزيغ وصيف الموسم الماضي 1-1.

