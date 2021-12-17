دوليه

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، نبأ غير سار، قبل مواجهة فريقه أمام قادش، بعد غد في الجولة 18 من من الدوري باصابة مدافع الفريق داني كارفاخال. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الظهير الأيمن أنهى مباراة الدربي ضد أتلتيكو مدريد، وهو يشعر بانزعاج عضلي، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة قادش.

وأضافت الصحيفة: «كارفاخال تدرب اليوم في صالة الألعاب الرياضية بجانب لاعبين آخرين مثل بنزيما وكروس وألابا، ولن يخاطر أنشيلوتي بأي شكل مع كارفاخال، حيث يدرك معاناته مع الإصابات العضلية منذ عام 2018». يُذكر أن كارفاخال غاب عن المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم لـ6 مباريات بسبب إصابتين عضليتين، واضطر مؤخرَا لتغيير نظامه الغذائي بسبب ذلك. واستبدل أنشيلوتي كارفاخال قبل 10 دقائق من نهاية لقاء دربي مدريد ضد أتلتيكو، كما أنه يدرك أن غيابه ضد قادش لن يمثل أزمة كبيرة لوجود بدلاء مثل ناتشو ولوكاس فاسكيز.

