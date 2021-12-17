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قال تقرير صحافي إسباني، إن إنتر الإيطالي دخل في محادثات متقدمة مع برشلونة الإسباني، من أجل انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق إلى النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضافت أن إنتر يسعى للتخلص من سانشيز في أقرب فرصة، في ظل الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعب خلال مشواره مع الفريق، بجانب الرغبة في التخلص من راتبه الذي يمثل مشكلة أخرى. وتابعت الصحيفة أنه في المقابل، يود إنتر، ضم لوك دي يونغ مهاجم البارشا المعار من إشبيلية، مضيفة بأن الفريق الأندلسي لا يمانع انتقال دي يونغ للنيراتزوري. ووفقًا لصحيفة «آس»، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، لا يعتبر سانشيز خياره الأول لدعم الهجوم. وأشارت إلى أن تشافي يطلب من إدارة برشلونة، ضم فيران توريس نجم مانشستر سيتي، كخيار أول. ونوهت «في حالة التأكد من عدم إمكانية إبرام صفقة توريس، سيدرس تشافي، الخيارات الأخرى مع الأمانة الفنية في برشلونة، والتي منها ضم أليكسيس سانشيز». يذكر أن سانشيز يرتبط بعقد مع إنتر حتى صيف 2023، وشارك مع فريقه في 14 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة. فيما شارك دي يونغ في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بجميع المسابقات، وهز الشباك مرة وحيدة.