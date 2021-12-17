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يخوض كاظمة اختباراً صعباً للمحافظة على الصدارة عندما يلتقي العربي غداً السبت على ستاد صباح السالم في ختام الجولة الخامسة من الدوري الممتاز التي افتتحت أول من أمس بفوز الكويت على الفحيحيل 2-0، والقادسية على اليرموك 3-1، كما تشهد الجولة اليوم لقاءي الشباب مع النصر والسالمية مع التضامن.

وتراجع البرتقالي صاحب الـ 10 نقاط إلى المركز الثالث بعد فوز الأبيض والأصفر اللذين رفعا رصيديهما إلى 12 نقطة، والفوز في مواجهة السبت سيعيده إلى قمة الترتيب.

وظهر البرتقالي بصورة جيدة خلال الجولات الأربع الماضية لكن البقاء في الصدارة يتطلب الاستمرار في حصد النقاط خصوصاً في الجولات المقبلة التي سيواجه فيها بعد العربي كل من: الكويت، التضامن، القادسية، ثم السالمية، ولا شك أنها مباريات صعبة وستحدد مدى قدرة فريق المدرب داركو نيستروفيتش على مواصلة المنافسة والبقاء قريباً من القمة.

ويملك نيستروفيتش أسماءً مميزة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود هداف الدوري شبيب الخالدي وبندر بورسلي وعمر الحبيتر والبرازيلي ادواردو والأردني أحمد عرسان.

في المقابل، يدرك العربي أن أي تعثر في مباراة السبت يعني ابتعاده عن المنافسة وتعقيد مهمته في المحافظة على لقبه، فالأخضر يملك 7 نقاط في المركز الخامس وفوزه في المباراة يعني القفز إلى المركز الثالث مؤقتاً والبقاء قريباً من الصدارة. ويواجه مدرب الكرواتي انتي ميشا انتقادات عدة بسبب التتشكيلة والطريقة التي يلعب فيها، خصوصاً أن محترفي الأخضر لم يظهروا بالصورة المتوقعة لا سيما المهاجمين السوريين علاء الدالي ومارديك مارديكيان، في حين قدم الليبي السنوسي الهادي بعضاً من مستواه المعهود الذي قاد به الفريق إلى التتويج باللقب الموسم الماضي. أما التونسي أيمن محمود فسيغيب لمدة طويلة بعد اصابته بغضروف في الركبة لينضم إلى الكرواتي جوسيب كنيزيفيتش الغائب للإصابة كذلك.

وكانت الجولة افتتحت أول من أمس بفوزين معنويين للكويت والقادسية قبل مواجهتهما المرتقبة الثلاثاء المقبل في نهائي كأس الأمير. وتغلب الأبيض على الفحيحيل بهدفين دون رد سجلهما فيصل زايد (14) والمغربي المهدي برحمة (35 من ركلة جزاء).

ورفع الأبيض رصيده إلى 12 نقطة واستعاد توازنه متجاوزًا الخسارة أمام السالمية في الجولة الماضية، في حين تجمد رصيد الفحيحيل عند نقطتين في المركز الثامن. وافتتح فيصل زايد التسجيل في الدقيقة 14 بعد لعبة ثنائية مع فهد الهاجري أنهاها زايد في شباك الفحيحيل.

واحتسب الحكم يوسف نصار ركلة جزاء للكويت بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إثر مسك مدافع الفحيحيل عبدالله الشامي لمهاجم الكويت ديوميرسي مبوكاني، وترجم المهدي برحمة الركلة بنجاح معززًا تقدم فريقة (35). وسجل البرازيلي لويس فرناندو هدفًا للفحيحيل لكن الحكم الغاه بداعي لمسة اليد بعد الاستعانة بتقنية «الفار» في الدقيقة 40. ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني الذي شهد محاولات من الفحيحيل لتقليص الفارق، في الوقت الذي حاول فيه الكويت تعزيز تقدمه لتنتهي المباراة بفوزٍ أبيض بنتيجة 2-0.

ولحق القادسية بالكويت إلى الصدارة بتغلبه على اليرموك 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد. ورفع الاصفر رصيده إلى 12 نقطة متساوياً مع الكويت. ورغم سيطرة القادسية على مجريات المباراة إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 38 ليفتتح التسجيل بعد تمريرة بينية من محمد خليل إلى بدر المطوع الذي هيأها بطريقة جميلة لعيد الرشيدي المندفع من الخلف والذي سددها في المرمى عجز حارس اليرموك أحمد الفضلي عن التصدي لها. وعزز المطوع تقدم الأصفر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد أن قابل عرضية راشد الدوسري وحولها أرضية على يمين الفضلي مسجلًا الهدف الثاني لفريقه.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، أضاف المتألق عيد الرشيدي الهدف الثالث للأصفر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. ونجح الكولومبي كارلوس اندريس في تسجيل هدف الشرف لليرموك مستغلًا خطأ حارس القادسية خالد الرشيدي في الدقيقة 57. ورغم محاولات اليرموك في العودة للقاء، حافظ الأصفر على تقدمه وأنهى المباراة فائزًا بنتيجة 3-1.

ويلعب اليوم ضمن الجولة نفسها النصر الرابع بـ 8 نقاط مع الشباب التاسع الذي يمتلك نقطة واحدة، كما يطمح السالمية السادس بـ 7 نقاط والقادم من انتصار مهم على الكويت إلى تجاوز التضامن السابع بـ 3 نقاط.

