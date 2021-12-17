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امتدح مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الإنجازات التي حققها لاعبو أندية المعاقين خلال مشاركتهم الاخيرة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، جاء ذلك خلال استقباله لوفد اللجنة البارالمبية برئاسة ناصر العجمي وشريفة الغانم أمين عام اللجنة، ودعيج الهاجري رئيس نادي الارادة وأبطال الكويت اللاعبة ملاك العنزي لاعبة الكرة الطاولة التي حققت الميدالية الذهبية، وحسين البناي صاحب الميدالية البرونزية في دورة الالعاب البارالمبية، وسليمان التميمي الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم. وطالب فليطح اللاعبين بتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية خلال الفترة المقبلة من أجل رفع علم الكويت خلال المحافل الدولية، وقال: «لن نتأخر في تقديم جميع أنواع الدعم إلى أبطالنا لمواصلة حصد الالقاب والميداليات، ونعمل حاليا على تنفيذ برنامج تدريبي شامل استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس ونأمل تحقيق مزيد من الإنجازات خلال المشاركات المقبلة لأبطالنا أصحاب الهمم». من جانبه قدم دعيج الهاجري الشكر إلى مدير الهيئة على دعمه لأبطال الكويت خلال الفترة الماضية، وقال: «أسهم هذا الدعم في حصد ميداليتين خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية وميدالية في بطولة العالم للمبارزة وناقشنا خلال الاجتماع الخطة المستقبلية للاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية والتي نطمح من خلال المشاركة فيها تحقيق ميدالية اولمبية للرياضة الكويتية». بدورها، قالت البطلة ملاك العنزي إنها تمتلك العزيمة في حصد المزيد من الإنجازات الدولية بعدما حصدت أول ميدالية لها خلال مشاركتها الأولى آسيويا، وأضافت: «رغم صعوبة المشاركة نتيجة المستوى العالي للمشاركين نجحت في التغلب على جميع الصعوبات لتحقيق إنجاز يحسب باسم الكويت».

