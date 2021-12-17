محلية

يخوض منتخب كرة اليد أولى مبارياته التحضيرية في معسكر مونتنيغرو اليوم مع منتخب كوسوفو وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة يناير المقبل.

وكانت تدريبات المنتخب انطلقت محلياً قبل أسبوع في قسمها الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش حيث ركز الجهاز الفني على الجانب البدني، قبل ان يغادر الأزرق إلى مونتنيغرو تنفيذاً للقسم الثاني من الاعداد على أن يختتم الاعداد الخارجي في مقدونياً، وسيلعب الأزرق مباراة أخرى مع نفس المنتخب بعد غد ثم سيلتقي مونتنيغرو في مباراتين وديتين قبل المغادرة الى مقدونيا 25 الجاري حيث يواجه منتخبها في مباراتين وديتين قبل العودة الى البلاد 31 الحالي.

