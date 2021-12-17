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أشادت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب بالنتائج الإيجابية والفوائد التي تحققت في بطولتي الفلورية والايبية للمبارزة للناشئات، التي نظمها اتحاد اللعبة، خلال الفترة من 9 وحتى 11 ديسمبر الحالي.

وأكدت الأيوب أن بطولتي الفلورية والايبية شهدت مشاركة الكثير من اللاعبات الواعدات في أعمار تتراوح بين 12 سنة و15 سنة، وبإجمالي أكثر من 27 مبارزة ناشئة، من ناديي الكويت والقادسية، وأكاديمية توش، وقالت: «جاءت البطولة الأولى في الموسم واعدة ومثالية، بعد مشاركة إيجابية من قبل الكثير من المواهب الشابة التي أظهرت قدرات فنية عالية في المبارزة، حيث قدمت فرح الرشيدي، ونور السعيد، وسارة الخبيزي، وفاطمة عبدالله، وشيخة الجيعان مستويات متميزة في سلاحي الفلوريه وايبيه؛ بما يعد بمستقبل واعد للعبة».

وأشارت الأيوب أن «البداية حققت الأهداف المرجوة، وأضحت المبارزة النسائية أكثر انتشارا من أي وقت مضى، بعدما أصبح لدينا قاعدة بالإمكان الاعتماد عليها، لتكون نواة لمنتخب نسائي للمبارزة، قادر على تقديم مبارزات يمثلن الكويت بأفضل طريقة ممكنة في البطولات الدولية مستقبلا»، لافتة إلى أن اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة تسعى جاهدة لتذليل جميع العقبات أمام لاعبات المبارزة.

